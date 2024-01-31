Пенсионерки в Мытищах связали для бойцов СВО почти 100 пар теплых носков

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Работают мастерицы «вязальных войск», так называют себя пенсионерки, под руководством Галины Федотовой, преподавателя-волонтера студии вязания и бисероплетения.

Как рассказали участницы проекта, каждая вещь, связанная ими, несет в себе частичку сердечного тепла и заботы.

В ближайшее время вязаные вещи вместе с очередным гуманитарным грузом отправят в зону специальной военной операции и передадут защитникам.

Ранее на передовую из Мытищ отправили автомобиль «Нива». Вместе с внедорожником участникам спецоперации передали канистры для питьевой воды, продукты, медикаменты, приборы ночного видения, инструменты и гвозди.

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