31 января 2024, 18:28

Пенсионерки в Мытищах связали для бойцов СВО почти 100 пар теплых носков

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Участницы проекта «Активное долголетие» из Мытищ создают теплые вещи для участников специальной военной операции. Только за январь они связали 89 пар теплых носков, 29 комплектов манишек и шапок, 21 пару перчаток.

Работают мастерицы «вязальных войск», так называют себя пенсионерки, под руководством Галины Федотовой, преподавателя-волонтера студии вязания и бисероплетения.

Как рассказали участницы проекта, каждая вещь, связанная ими, несет в себе частичку сердечного тепла и заботы.

В ближайшее время вязаные вещи вместе с очередным гуманитарным грузом отправят в зону специальной военной операции и передадут защитникам.

Ранее на передовую из Мытищ отправили автомобиль «Нива». Вместе с внедорожником участникам спецоперации передали канистры для питьевой воды, продукты, медикаменты, приборы ночного видения, инструменты и гвозди.

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Мытищи Активное долголетие
31 января 2024, 17:49
Школьники Подмосковья смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ через приложение «Добродел»
Unsplash
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Школьники Московской области теперь могут записаться на ЕГЭ или ОГЭ с помощью приложения «Добродел». Услуга доступна как самим учащимся, так и их законным представителям.

Услуга «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» находится в разделе «Услуги» - «Все услуги» - «Образование», сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

При заполнении онлайн-заявления необходимо предоставить сведения о школьнике и предметах, которые он планирует сдавать, а также период прохождения экзаменов. Подать заявки на прохождение ЕГЭ можно до 1 февраля, а на ОГЭ - до 1 марта 2024 года.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что уже более 6,3 миллиона жителей Московской области получают услуги в электронном виде.

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ЕГЭ Добродел Школьники Экзамены
31 января 2024, 17:28
Росреестр Подмосковья провел более 1,4 тысячи контрольных мероприятий в 2023 году
Пресс-служба Минимущества МО
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Росреестр Московской области провел 1465 контрольных мероприятий в 2023 году. Специалисты обследовали более 16,7 тысяч гектаров земли.

Особое внимание Росреестр Подмосковья уделяет профилактике нарушений обязательных требований. Только в прошлом году было проведено почти 5,4 тысячи мероприятий. Кроме того, специалисты объявили 1669 предостережений, осуществили 869 профилактических визитов и 2 838 консультаций.

Во время инспекций сотрудники Росреестра использовали беспилотные летательные аппараты. С их помощью удалось обследовать более 335 гектаров земель.

Заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков отметил, что профилактические мероприятия позволяют получить актуальную информацию о земле и недвижимости, а также повышают эффективность планирования использования земель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Добродел Школьники Экзамены
31 января 2024, 17:15
Школу в селе Кострово под Истрой капитально отремонтируют к сентябрю
Пресс-служба администрации городского округа Истра
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Школу в селе Кострово полностью обновят к началу следующего учебного года. Это будет первый капитальный ремонт здания с момента его постройки в 1969 году.

Рабочие уже приступили к демонтажу.

Более 400 учеников на время ремонта перевели в школу в селе Онуфриево. Добираться туда дети будут на школьном автобусе.

«Благодаря полной перезагрузке учреждения, а также переоснащению материально-технической базы в школе будут созданы более комфортные условия для обучения детей. Кабинеты и классы станут более светлыми и просторными, в школу также закупят новую мебель», - поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Уже 1 сентября ученики смогут приступить к занятиям в обновленной школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Истра Ремонтные работы
31 января 2024, 17:05
Более 28 тысяч человек посетили парк Толстого в Химках на прошлой неделе
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Парк Толстого в Химках стал четвертым в рейтинге самых посещаемых парков Подмосковья. Только за прошлую неделю его посетили более 28 тысяч человек. Это уже третий раз в этом году, когда парк входит в топ самых посещаемых локаций Подмосковья.

Парк Толстого регулярно становится лидером рейтинга Министерства благоустройства Московской области. На прошлой неделе зону отдыха посетило 28 105 человек. Это на тысячу больше, чем показатель позапрошлой недели. Самым популярным метом парка является колесо обозрения. С начала зимнего сезона на аттракционе прокатилось более трех тысяч человек. Его установили в рамках большой реконструкции парка Толстого по программе «Формирование комфортной городской среды».

С начала зимнего сезона парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. В сравнении с показателем прошлого года посещаемость парков Московской области увеличилась почти на 400 000 человек. В будние дни парки посещали в среднем 170 тысяч человек, а в выходные - 430 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно выбрать досуг на любой вкус, и спланировать интересные выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Парки

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