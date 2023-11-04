Пенсионерке из Пограничного бесплатно установили газовую плиту

Сначала социальные работники оценили хозяйство пенсионерки, а затем к решению вопроса подключились депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и директор Центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева - сын Гомозовой находится в зоне спецоперации.

Плиту выбирала пожилая женщина, ей было важно, чтобы техника была невысокой и простой в использовании. Пенсионерка поблагодарила за помощь Карзубову и Халачеву.

«Она новая <…> так что у меня трудностей с ней никаких нету. <…> Все как надо», - поделилась Гомозова.

Ранее свыше 400 пенсионеров Дмитровского округа получили бесплатные наборы овощей. Морковь, свеклу, картофель и капусту доставили малообеспеченным пожилым людям.