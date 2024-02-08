Пенсионерке из Лобни заменили газовую плиту по поручению администрации округа
Пенсионерка Нина Нечаева посетила выездной прием администрации Лобни в начале февраля. Там женщина рассказала о неисправной газовой плите. Через неделю «Мособлгаз» заменил оборудование в квартире.
Нина Алексеевна обратилась к временно исполняющей полномочия главы городского округа Лобня Анне Кротовой с просьбой заменить неисправную плиту. Благодаря помощи и участию директора «Мособлгаза» Игоря Баранова газовое оборудование обновили в кратчайшие сроки.
После женщину навестил первый заместитель главы округа Вадим Лебедев. Он проверил выполненные работы и пообщался с пенсионеркой.
Напомним, Анна Кротова совместно со своими заместителями и начальниками управлений, представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций проводит выездные приемы жителей. Следующая такая встреча состоится 8 февраля в 17:00 в школе № 8 по адресу: улица Чехова, 13.
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