Пенсионерам в Жуковском напомнили о переходе на электронные платежки ЖКУ

Бригада строителей отремонтировала участок дороги на Веселой улице в деревне Горетово Можайского округа. Объект привели в порядок благодаря встрече жителей с главой Денис Мордвинцевым на выездном приеме.

Рабочие отсыпали асфальтовую крошку и укатали ее спецтехникой подрядной организации «Можайская ДСПМК». Всего привели в порядок более 800 метров дорожного полотна. До этого участок был покрыт крупной щебенкой из гравия. Однако, из-за того, что вблизи находится Можайское водохранилище, на дороге образовались ямы и рытвины. Пыль поднималась после каждого автомобиля, она оседала на деревья в сосновой аллее, которую высадили жители деревни.

«Этой весной мы обратились к главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву. На личном приеме глава и его заместитель Елена Заболотная со всем вниманием отнеслись к коллективной просьбе жителей наших улиц. Через короткое время к нам приехал представитель администрации для оценки ситуации и определения перечня необходимых работ. В конце мая мы посетили также „выездную администрацию“ в деревне Горетово с участием главы и специалистов профильных служб, на которой нам подтвердили, что дорога этим летом будет обязательно отремонтирована», - сказала староста деревни Горетово Наталья Ларионова.

Ранее на этой улице установили освещение, а в прошлом году газифицировали. Теперь жители с комфортом добираются до участков, а дети катаются на велосипедах.

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