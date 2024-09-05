05 сентября 2024, 16:05

Пенсионерам в Жуковском напомнили о переходе на электронные платежки ЖКУ

Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Встреча с участниками «Активного долголетия» прошла в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации в Жуковском. Пенсионерам рассказали о переходе на электронные платежки за коммунальные услуги.

Встречу провел начальник ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Камнев. Он рассказал пенсионерам об оформлении подписки на электронный счет, получении ЭПД и его преимуществах. Также долголетам объяснили, как открыть личный кабинет и как платить за коммуналку без комиссии.

Напомним, что электронный платежный документ приходит по электронной почте и хранится в личном кабинете. Скачать и распечатать его можно в любое время.

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Жуковский Активное долголетие
05 сентября 2024, 17:26
Участок дороги в деревне Горетово отремонтировали по просьбам жителей
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Бригада строителей отремонтировала участок дороги на Веселой улице в деревне Горетово Можайского округа. Объект привели в порядок благодаря встрече жителей с главой Денис Мордвинцевым на выездном приеме.

Рабочие отсыпали асфальтовую крошку и укатали ее спецтехникой подрядной организации «Можайская ДСПМК». Всего привели в порядок более 800 метров дорожного полотна. До этого участок был покрыт крупной щебенкой из гравия. Однако, из-за того, что вблизи находится Можайское водохранилище, на дороге образовались ямы и рытвины. Пыль поднималась после каждого автомобиля, она оседала на деревья в сосновой аллее, которую высадили жители деревни.

«Этой весной мы обратились к главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву. На личном приеме глава и его заместитель Елена Заболотная со всем вниманием отнеслись к коллективной просьбе жителей наших улиц. Через короткое время к нам приехал представитель администрации для оценки ситуации и определения перечня необходимых работ. В конце мая мы посетили также „выездную администрацию“ в деревне Горетово с участием главы и специалистов профильных служб, на которой нам подтвердили, что дорога этим летом будет обязательно отремонтирована», - сказала староста деревни Горетово Наталья Ларионова.

Ранее на этой улице установили освещение, а в прошлом году газифицировали. Теперь жители с комфортом добираются до участков, а дети катаются на велосипедах.

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Дороги Можайск
05 сентября 2024, 16:55
Новую школу открыли в поселке Заречье
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Открылась новая школа на 600 мест в поселке Заречье. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал учебное учреждение и встретился с родителями учеников.

В школе обустроили кабинеты для занятий, два спортивных зала, библиотеку, столовую, медицинский блок. Все помещения оснащены современным оборудованием. Для успешной учебы и дополнительных занятий школьникам создали все необходимые условия.

Блок начальной школы рассчитан на 200 учеников. В нем предусмотрены девять кабинетов, игровые группы продленного дня со спальными помещениями и малый спортивный зал. В блоке основной и общей школы могут обучаться 400 ребят. Для них обустроили кабинеты физики, химии и лингафонный, а также многофункциональный спортивный зал.

На территории школы разместили сразу несколько функциональных зон. Здесь есть беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола. Одна из зон возведена в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион» и доступна всем. Также по всему периметру здания установили ограждение.

«Сегодня посмотрели новую школу, которую возвел и передал нам инвестор, группа компаний „Самолет“. Сегодня здесь уже обучаются 507 ребят, работают 34 учителя. Весной следующего года на школьной территории планируем установить теплицу и обустроить экоуголок», - рассказал глава округа.

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Одинцово Школы
05 сентября 2024, 15:47
Парк «Гучково» в Дедовске благоустроили
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Готовность парк «Гучково» в Дедовске достигла 97%. Проект благоустройства этой территории победил на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Долгое время жители Дедовска мечтали о красивой зоне отдыха в центре города. По просьбе жителей специалисты облагородили парк «Гучково».

Там сделали просторные тропинки, велодорожки, освещение, детскую площадку, обустроили место для выгула собак, кормушки для белок и птиц, кафе. Также создали комфортную зону для любителей спорта. Детали благоустройства обговаривались с жителями.

Благоустройство парка подходит к концу, но основные локации: скейт-площадка, воркаут зона, площадка для выгула собак - открыты для посещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств.

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Благоустройство Истра Парки
05 сентября 2024, 15:17
Бал для клуба «Активное долголетие» пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники клуба «Активное долголетие» в Химках примут участие в танцевальном вечере «Серебряный бал». Встреча пройдет 6 сентября в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

Пенсионеры исполнят полонез и несколько видов вальса: па-де-грас и па-де-труа, марш Рима и Сиртаки. Пару им составят кадеты из местных образовательных учреждений. Световые решения и музыкальное сопровождение выбраны с учетом возраста приглашенных гостей. «Серебряный бал» пройдет 6 сентября в 16:00 по адресу: улица Ленинградская, дом № 18.

Напомним, записаться в клуб «Активное долголетие» можно по телефонам: 7 495 572-65-14 и 7 (495) 572-25-33. Участникам доступны кабинет здоровья, кинозал, музыкальный кружок, гимнастический зал и кабинет психологической разгрузки.

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Химки Активное долголетие

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