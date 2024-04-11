Пенсионер из Балашихи написал икону для храма в Донбассе

По понедельникам и средам в Никольско-Архангельском парке Евгений Пугачев занимается с пенсионерами Балашихи северной ходьбой. Присоединиться к тренировкам может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс.

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В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Евгений работает инструктором по ОФП и дыхательной гимнастике в спортивном клубе «Союз». Одновременно с этим вот уже 30 лет он пишет и реставрирует иконы. На его счету более 500 образов, которые находятся во многих храмах России.