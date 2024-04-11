Пенсионер из Балашихи написал икону для храма в Донбассе
Икону с изображением Георгия Победоносца передали одному из восстанавливаемых храмов в Донбассе. Автором работы является 73-летний пенсионер из Балашихи Евгений Пугачев.
По понедельникам и средам в Никольско-Архангельском парке Евгений Пугачев занимается с пенсионерами Балашихи северной ходьбой. Присоединиться к тренировкам может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Евгений работает инструктором по ОФП и дыхательной гимнастике в спортивном клубе «Союз». Одновременно с этим вот уже 30 лет он пишет и реставрирует иконы. На его счету более 500 образов, которые находятся во многих храмах России.