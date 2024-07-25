Пенсии работающих пенсионеров из Лобни проиндексируют в следующем году

Молодежь Подмосковья имеет возможность устроить на летнюю подработку по разным направлениям. В этом сезоне трудовой опыт получают более 11 тысяч подростков.

«У нас в регионе свыше четыре тысяч свободных вакансий для подростов, где можно получить свой первый трудовой опыт. Найти дело можно на портале „Работа России“. Только с начала лета на подработку устроились свыше 11 тысяч подростков», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Средняя зарплата подростка зависит от вида работ, и в среднем составляет около 30 тысяч рублей.

«Все наши работодатели проверены, а с подростком заключается трудовой договор и обязательно ведется трудовая книжка. К слову, сейчас молодежь выбирает электронный формат трудовой книжки», - добавила первый Болатаева.

Список свободных и проверенных вакансий для подростков доступен на trudvsem.ru.

Около 400 тысяч пожилых людей в Подмосковье вступили в «Активное долголетие». Они освоили сап-борды, а для тех, кому больше по душе спокойные занятия, в Подмосковье проводят компьютерные уроки, уроки пения или рисования. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.

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