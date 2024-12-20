20 декабря 2024, 19:05

Пекинский ХК «Куньлунь Ред Стар» победил в Мытищах команду «Барыс» из Астаны

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Первенство Континентальной хоккейной лиги прошло на «Арене Мытищи» имени Виктора Шалимова. Хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» из Пекина со счетом 2:0 обыграла хоккеистов из казахстанской команды «Барыс».

Уже на девятой минуте игры китайские хоккеисты получили преимущество: Мартин Лефевр пробил голкипера казахстанской команды. Во второй части игры снова бросок от синей линии от Дойла Сомерби из «Куньлунь Ред Стар», однако голкипер из Астаны успешно отражает удар. Шайба переходит Паркеру Фу, он направляет ее точно в сетку противника: счет 2:0, который останется неизменным до конца турнира.

Для Джереми Смита это был юбилейный 10-й матч в Континентальной хоккейной лиге и 3-й в сезоне. Пекинские хоккеисты уверенно заняли десятую строчку Западной конференции. Таким образом, они уменьшили отставание от команды «Витязь» до двух баллов и до семи от зоны плей-офф.

Спортсмены Мытищи Хоккей
20 декабря 2024, 19:56
Глава Можайска Мордвинцев поздравил семью Пащенко с бриллиантовой свадьбой
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год объявили Годом семьи. В торжественной обстановке глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил Владимира и Нину Пащенко с 60-летним юбилеем семейной жизни.

Знаменательное событие совпало с православным праздником День памяти святого Николая Чудотворца. Руководитель муниципалитета поздравил семейную пару и вручил юбилярам икону Святителя Николая.

Ровно 60 лет назад Нина и Владимир Пащенко из Можайска стали мужем и женой. Всю свою жизнь супруги прожили в родном округе, вырастили двоих сыновей.

«Присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, домашнего уюта и тепла», - отметили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.

Семья Можайск
20 декабря 2024, 19:45
Депутаты обсудили меры соцподдержки населения на заседании Совета в Мытищах
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В повестку последнего в уходящем году заседания Совета депутатов городского округа Мытищи внесли 20 вопросов. Народные избранники обсудили меры социальной поддержки горожан, изменение Устава округа и другие темы.

По словам председателя окружного Совета депутатов Андрея Гореликова, на встрече запустили процесс изменения Устава муниципалитета.

«Приводим его в соответствие с изменившимся законодательством на федеральном и региональном уровнях для того, чтобы он соответствовал всем законодательным актам», - добавил он.

Помимо этого, на совещании приняли положение об единовременной выплате многодетным семьям, имеющим семь и более детей и получившим государственные награды. С начала 2025 года им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Глава Мытищ Юлия Купецкая предложила ввести младшим воспитателям ежемесячную доплату в размере 5 000 рублей. Собравшиеся единогласно поддержали решение.

Следующее заседание Совета депутатов городского округа Мытищи состоится в конце января 2025 года. Андрей Гореликов и Юлия Купецкая поблагодарили депутатов за работу. Нескольких народных избранников наградили от имени Московской областной думы. Депутату и волонтеру Григорию Шаповалову вручили нагрудный знак «Отважный», переданный командующим группировкой войск «Центр».

Мытищи Депутаты
20 декабря 2024, 19:22
Выставка картин художника Алексея Шилова продлится в Мытищах до 9 января
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В Мытищинском историко-художественном музее открыли выставку работ коллектива Мастерской Алексея Шилова «Новый Новый год. Культурные коды Подмосковья». Она пройдет до 9 января 2025 года.

В экспозиции представили работы 2022–2024 годов: эскизы и фрагменты росписей, произведения скульптуры, макеты и визуализации проектов. Все их впервые расположили в одном выставочном пространстве.

Художник Алексей Шилов и его коллеги передают культурное наследие в современном искусстве и оформлении общественных пространств. Работы мастеров знают в Звенигороде, Сергиевом Посаде, Красногорске, Ступине, Мытищах и других городах Московской области.

Проекты, которые реализует Алексей Шилов и его команда сейчас, также показали на выставке. Их откроют в следующем году. Посетили смогут ознакомиться с подготовительными этапами этих работ.

Выставки Мытищи Художники
20 декабря 2024, 18:54
Минтранс Подмосковья назвал список автобусных маршрутов до 4 катков
Медиасток.рф
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В Минтрансе Подмосковья рассказали, как добраться на общественном транспорте до четырех катков в Истре, Домодедове, Красногорске и Люберцах. Для этого предусмотрены 52 автобусных маршрута.

Первый каток - в парке «Елочка» в Домодедове. До него можно доехать на 15 автобусах, большая часть которых отправляется от ж/д станции Домодедово и метро Домодедовская. В Истре каток находится на площади Дружбы, до которого ходят 18 автобусных маршрутов. Здесь также можно взять в прокат инвентарь и отдохнуть в парке.

В Красногорске каток расположен на стадионе «Зоркий», к которому идут восемь маршрутов, включая № 542, № 827к и № 26. Четвертый каток - в Наташинском парке в Люберцах. Ближайшие остановки: «Наташинские пруды», «Дом культуры Искра» и «Улица Розы Люксембург», где останавливаются 11 автобусов, в том числе № 18к, № 722 и № 16к.

С полным списком маршрутов до катков можно ознакомиться по ссылке.

Автобусы Новый год

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