Пекинский ХК «Куньлунь Ред Стар» победил в Мытищах команду «Барыс» из Астаны

Уже на девятой минуте игры китайские хоккеисты получили преимущество: Мартин Лефевр пробил голкипера казахстанской команды. Во второй части игры снова бросок от синей линии от Дойла Сомерби из «Куньлунь Ред Стар», однако голкипер из Астаны успешно отражает удар. Шайба переходит Паркеру Фу, он направляет ее точно в сетку противника: счет 2:0, который останется неизменным до конца турнира.

Для Джереми Смита это был юбилейный 10-й матч в Континентальной хоккейной лиге и 3-й в сезоне. Пекинские хоккеисты уверенно заняли десятую строчку Западной конференции. Таким образом, они уменьшили отставание от команды «Витязь» до двух баллов и до семи от зоны плей-офф.