Пекарня «Мираторга» в Домодедове испекла 12 тонн куличей

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, в Подмосковье работают более ста производителей хлебопекарной продукции, а в этом году компании планируют выпустить более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки.

«За месяц в пекарне Мираторга выпекают более 700 тонн крафтовых хлебов, булочек для бургеров и хот-догов, а также круассанов, слоеных и сдобных изделий», - рассказал Мурашов.

В компании рассказали, чтобы испечь 12 тонн куличей потребовалось 600 килограммов кураги и столько же изюма, 86 500 бутонов чайной розы. Пять пекарей трудились в четыре смены пять дней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».