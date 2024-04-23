Педиатр Юлия Теплова рассказала о пользе витамина D весной
Заведующий дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства Юлия Теплова рассказала об употреблении витамина D весной. По словам специалиста, пребывание на улице в это время года не покрывает дефицита витамина.
«Большая часть витамина D синтезируется в организме под воздействием солнечного света. Незначительная часть поступает в организм с пищевыми продуктами. Современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не покрывают достаточный уровень витамина D. Детям необходим прием профилактических доз витамина D после консультации со специалистом», - пояснил доктор.
Витамин D принимают круглогодично, включая летние месяцы. Назначение лечебной дозы требует контроля лабораторных анализов.
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