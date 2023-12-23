Педиатр НИКИ детства рассказал, как правильно гулять с болеющим ребенком зимой

Антон Жильцов указал, что во время острого периода заболевания, когда у ребенка высокая температура, озноб, тошнота, рвота, жидкий стул или слабость, нельзя гулять, поскольку выход на свежий воздух только усугубит состояние. В таких случаях рекомендуется постельный режим, покой, частое проветривание помещения и увлажнение воздуха. Прогулка на морозе также противопоказана при синдроме бронхиальной обструкции, так как она усилит кашель.

В случае сильного насморка и затрудненного носового дыхания, рекомендуется ограничить время прогулок до 30 минут за один раз. Дыхание через рот может привести к повторному заражению вирусами и бактериями, поэтому важно ограничить воздействие холодного воздуха на дыхательные пути.

Когда ребенок находится в периоде выздоровления, гулять с ним не просто можно, но и нужно. Вдыхание свежего воздуха активизирует работу дыхательных путей, улучшает кровоснабжение слизистых оболочек бронхов, стимулирует работу секреторных желез, что способствует разжижению мокроты и ее выведению из легких при кашле.

«Окончательное решение о прогулках следует принимать совместно с педиатром, учитывая особенности состояния ребенка. Короткие прогулки до полного выздоровления могут быть допустимы, если ребенок активен, хорошо себя чувствует и выражает желание гулять», - добавил Антон Жильцов.

Первая прогулка после болезни должна не должна превышать 15-20 минут, при условии, что погода теплая и безветренная. На этом этапе лучше избегать активных игр на улице, заменяя их познавательными прогулками в парке.

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