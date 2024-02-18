Педиатр НИКИ детства Гусарова дала советы по лечению ротавируса

День образования стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ. Подмосковье удостоилось награды за развитие инфраструктуры и поставило цель — отличиться по качеству образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на форуме и рассказал о задачах региона на ближайшие годы.

День образования стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ. Подмосковье удостоилось награды за развитие инфраструктуры и поставило цель - отличиться по качеству образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на форуме и рассказал о задачах региона на ближайшие годы.

Он поблагодарил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову и министра просвещения Сергея Кравцова за высокую оценку работы Подмосковья по развитию системы образования.

«Московская область - лидер по строительству и обновлению школ», - отметил Воробьев.

Строительство новых школ и детских садов На сегодняшний день в Подмосковье насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек. Именно поэтому регион сделал упор на строительство новых учебных заведений.

«Всего за 10 лет в Подмосковье их появилось 236, сейчас мы строим в два раза больше. В прошлом году открыли 34, в этом планируем 44. Особая гордость - наши школы-гиганты. Это и „Гусарская баллада“, и новые школы на две и 2,2 тысячи мест, которые мы строим в Лобне и в Котельниках», - сообщил губернатор.

Обновление действующих общеобразовательных учреждений Воробьев подчеркнул, что обновление общеобразовательных учреждений ведется по президентской программе капитального ремонта. В прошлом году удалось отремонтировать 63 школы, а в ближайшие три года планируется провести работы еще в 142 заведениях.

«Наша задача - не просто придать зданиям новый облик, но и сделать их комфортными и современными, при этом сохранив самобытность. Это касается и детских садов. За прошлый год мы отремонтировали 23 здания, за следующие три года планируем отремонтировать еще 51», - отметил губернатор Московской области.

Поддержка учителей в Подмосковье Отдельное внимание глава региона уделил поддержке учителей, без которых строительство новых школ не имело бы смысла. С полным списком специальных программ помощи можно ознакомиться по ссылке.

Благодаря педагогам, которые трудятся на территории Подмосковья, 125 учеников стали победителями международных олимпиад, а 375 человек получили дипломы всероссийской олимпиады школьников.

«Расширяем меры поддержки, чтобы привлечь новых специалистов. С этого года мы начали компенсировать аренду жилья - 20 тысяч в месяц, а также выплачивать гранты школам 14 округов Примкадья - 80 тысяч ежемесячно за каждого привлеченного специалиста», - добавил Воробьев.

Улучшение среднего профессионального образования В заключение губернатор рассказал об улучшении среднего профессионального образования. В Подмосковье работают 37 колледжей, которые постарались сделать современными и привлекательными для новых учеников.

«Для трудоустройства ребят внедрили федеральную программу „Профессионалитет“. Каждый год выпускается около 20 тысяч специалистов, 85% сразу трудоустраиваются по специальности», - подытожил Андрей Воробьев.

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