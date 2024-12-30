Педиатр МОЦОМДа дала советы по питанию в новогодние праздники

При планировании праздничного меню эксперты рекомендуют уделить внимание разнообразию и качеству продуктов. Следует включить в рацион больше свежих овощей и фруктов, которые обеспечивают чувство сытости и насыщают организм витаминами и минералами. Белок также играет важную роль - он помогает сохранить мышечную массу и способствует длительному чувству насыщения, уменьшая риск переедания.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность замены белого хлеба на продукты из цельного зерна, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и улучшают пищеварение. В сочетании с овощами и фруктами такие зерновые продукты могут стать основой рациона, способствуя укреплению иммунной системы.

Не менее значимым является активный отдых в праздничные дни. Совместные занятия спортом и игры на свежем воздухе не только подарят возможность провести время с близкими, но и поддержат физическую активность.

Важно также помнить о необходимости полноценного отдыха: даже при насыщенных праздниках хороший сон имеет решающее значение для восстановления сил. Забота о здоровье позволяет полностью насладиться прелестями новогодних торжеств.

В конце своего выступления специалист призвала создавать и поддерживать позитивную атмосферу в семье, стараясь избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.