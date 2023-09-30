Педагогов поздравили с Днем учителя в Луховицах
В Луховицах трудятся 1500 тысячи учителей и воспитателей. Они работают в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Педагогов поздравили с профессиональным праздником и вручили заслуженные награды.
Одной из награжденных стала учитель начальных классов Светлана Павловская, которая более 30 лет воспитывает подрастающее поколение. Она стала победителем областного этапа конкурса «Педагог года».
«Сейчас, когда новые технологии, много интересного и нового для детей - интерактивная доска, не просто ручка, учебник, тетрадь и учитель перед доской, поэтому уроки достаточно интересные», - отметила она.
Главная заслуга учителей Луховиц - это успехи учеников. В 2023 году 24 выпускника получили медаль «За особые успехи в учении». А одна из выпускниц сдала экзамен по русскому языку на 100 баллов. В восьми школах округа открыли центры «Точка роста», где дети углубленно изучают различные дисциплины.
Глава городского округа Сергей Тимохин рассказал, что в этом году три школы были на капремонте. В одной из них провели большой объем по благоустройству. Таким образом, здания Выкопанской и Краснопоймовской школ, а также гимназии № 10 изменились до неузнаваемости.