Педагогов поздравили с Днем учителя в Луховицах

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Одной из награжденных стала учитель начальных классов Светлана Павловская, которая более 30 лет воспитывает подрастающее поколение. Она стала победителем областного этапа конкурса «Педагог года».

«Сейчас, когда новые технологии, много интересного и нового для детей - интерактивная доска, не просто ручка, учебник, тетрадь и учитель перед доской, поэтому уроки достаточно интересные», - отметила она.

Главная заслуга учителей Луховиц - это успехи учеников. В 2023 году 24 выпускника получили медаль «За особые успехи в учении». А одна из выпускниц сдала экзамен по русскому языку на 100 баллов. В восьми школах округа открыли центры «Точка роста», где дети углубленно изучают различные дисциплины.

Глава городского округа Сергей Тимохин рассказал, что в этом году три школы были на капремонте. В одной из них провели большой объем по благоустройству. Таким образом, здания Выкопанской и Краснопоймовской школ, а также гимназии № 10 изменились до неузнаваемости.