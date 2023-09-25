Педагогов Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Территория современного учителя»

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Конкурс организовали «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и платформа «Skysmart Класс». Как рассказали в Минобразования Подмосковья, он направлен на развитие цифровой грамотности педагогов, знаний и умений учеников по основным предметам, а также новым навыкам, представленным в федеральных стандартах.

Победители и номинанты получат материальное вознаграждение, а также технику для школьных классов. Финалистов пригласят на программы агентства, а практики конкурсантов предложат для распространения в регионах через платформу «Смартека».

Подать заявку на участие можно по ссылке до 7 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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