Педагогов Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Территория современного учителя»
Педагогов из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Территория современного учителя». Общий призовой фонд составит более 500 тысяч рублей.
Конкурс организовали «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и платформа «Skysmart Класс». Как рассказали в Минобразования Подмосковья, он направлен на развитие цифровой грамотности педагогов, знаний и умений учеников по основным предметам, а также новым навыкам, представленным в федеральных стандартах.
Победители и номинанты получат материальное вознаграждение, а также технику для школьных классов. Финалистов пригласят на программы агентства, а практики конкурсантов предложат для распространения в регионах через платформу «Смартека».
Подать заявку на участие можно по ссылке до 7 октября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.