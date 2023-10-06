Педагогов Лосино-Петровского округа поздравили с Днем учителя

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«Быть учителем сложно, ответственно, но очень интересно. Потому что ты берешь маленьких детей, хоть пятых классов, хоть вторых, хоть и со старшеклассниками работаешь. И каждый день - это открытие», - сообщила учитель иностранных языков Наталья Тимурзиева.

Большая часть педагогов Лосино-Петровского имеют высшую и первую квалификационную категории, еще 10 учителей - звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

«Быть представителем этой профессии - это высокая миссия. Но это ежедневный, нелегкий и очень ответственный труд. Трудно переоценить значение учителя в роли каждого человека», - сообщила председатель совета депутатов округа Татьяна Голод.

Лучшие учителя получили не только грамоты и благодарственные письма от главы округа, но и много добрых слов в свой адрес. А коллективы дома культуры поселка Биокомбината устроили для учителей настоящий концерт. Балет, театр и вокальные номера никого не оставили равнодушными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

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