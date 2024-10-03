03 октября 2024, 17:33

Педагогов колледжа в Воскресенске наградили ко Дню учителя

Читайте нас в: Google Новости

День среднего профессионального образования отмечают каждый год 2 октября. Руководству и педагогам Воскресенского колледжа торжественно вручили почетные грамоты и благодарности.

В Воскресенском колледже отметили День среднего профессионального образования. Каждый год его празднуют по указу Президента РФ от 25 июля 2022 года.

«В сегодняшнее непростое для нашей страны время необходимости в импортозамещении рабочие профессии и технические специалисты снова оказались нужны, а среди населения вновь становятся все более актуальными, набирают популярность и престиж среди молодежи», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Он наградил почетными грамотами и благодарностями руководителей и педагогов учреждения. Алексей Малкин поблагодарил коллектив колледжа за активное участие в образовании молодежи округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Воскресенск
03 октября 2024, 17:44
Судебные приставы оштрафовали банк за назойливые звонки жительнице Подмосковья
ГУФССП России по МО
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Подмосковья пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов России на частые звонки от сотрудников банка. Они требовали вернуть заем, но злоупотребляли правом на взаимодействие с должником.

Банк признали виновным в административном правонарушении и наказали штрафом в 120 тысяч рублей.

Судебные приставы напомнили, что есть правила, регулирующие взаимодействие кредиторов с должниками. Нельзя звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00 и в выходные с 20:00 до 09:00. Личные встречи с должником не могут проводиться чаще одного раза в неделю. Разрешено делать не больше одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми в месяц. Сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Банки
03 октября 2024, 17:43
Подготовка фонтанов к зиме началась в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники коммунальных служб Богородского округа приступили к консервации фонтанов на зиму. С октября начались работы по отключению, сливу и демонтажу плавучих и наземных объектов.

Сезон работы фонтанов в Московской области завершается. Муниципальное бюджетное учреждение «Благосфера» приступило к демонтажу и консервации плавучих фонтанов на реке Клязьма.

2 октября начались работы по отключению, сливу и демонтажу насосного оборудования наземных фонтанов, после чего будет установлено защитное ограждение.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» также планирует приступить к работам в ближайшее время. На балансе состоят пять фонтанов.

Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.

Планируемая дата завершения работ по консервации фонтанов - 15 октября 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ремонтные работы Богородский
03 октября 2024, 17:33
Еще 10 котельных построят в Солнечногорске до 2045 года
Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел неформальную встречу с активными жителями и лидерами общественного мнения. Основной темой обсуждения стала подготовка инженерной инфраструктуры и жилого фонда к осенне-зимнему сезону. В рамках плана до 2045 года в округе планируется строительство 10 новых котельных и реконструкция 57 существующих.

Программа модернизации объектов теплоснабжения осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В беседе приняли участие заместители главы Леонид Степанов и Майя Морева, а также руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

Константин Михальков подробно рассказал о масштабной модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в этом году. В рамках инвестиционной программы проведены масштабные работы в котельных в микрорайоне Выстрел, по улице Стеклозаводской, а также в поселках Менделеево и Лыткино, где практически полностью обновлено оборудование: котлы, насосы, станции химводоподготовки и прочее. Реконструкция котельных в поселке Миронцево и деревне Голубое проходит в несколько этапов. Также в округе меняют более 30 километров сетей горячего водоснабжения и центрального отопления.

«К отопительному сезону с начала года мы подготовились основательно. Подробно рассказал, как идут работы буквально по каждой котельной, как формируются тарифы ЖКХ, как подключаем соцобъекты и восстанавливаем благоустройство в городе», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

ЖКХ Солнечногорск Отопление Ремонтные работы
03 октября 2024, 17:31
Встреча читателей с писателем Игорем Малышевым прошла в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Писатель Игорь Малышев провел творческую встречу с читателями. Гость рассказал о своем творческом пути, о вышедших книгах, об участии в литературных премиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостем Центральной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина стал Игорь Малышев - писатель, поэт, музыкант и просто интересный человек.

Игорь рассказал гостям о своем творческом пути, о вышедших ранее книгах для детей и взрослых, об участии в литературных премиях «Большая книга» и «Русский Букер», поделился творческими планами на будущее.

Для участников встречи был подготовлен сюрприз - музыкант исполнил под гитару несколько песен на свои стихи и стихи любимого поэта - Сергея Есенина.

Встреча прошла в теплой, домашней, дружеской атмосфере. Автор с радостью ответил на вопросы, прозвучавшие из зала.

В дар библиотеке Игорь Малышев передал свою книгу «Маяк» с иллюстрациями Виктора Чугуевского, получившую высокую оценку от любителей современной прозы. Теперь эта книга, наряду с другими произведениями писателя, будет доступна для читателей.

Книги Богородский Литература Писатели

Новости по теме