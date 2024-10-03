Педагогов колледжа в Воскресенске наградили ко Дню учителя

В Воскресенском колледже отметили День среднего профессионального образования. Каждый год его празднуют по указу Президента РФ от 25 июля 2022 года.

«В сегодняшнее непростое для нашей страны время необходимости в импортозамещении рабочие профессии и технические специалисты снова оказались нужны, а среди населения вновь становятся все более актуальными, набирают популярность и престиж среди молодежи», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Он наградил почетными грамотами и благодарностями руководителей и педагогов учреждения. Алексей Малкин поблагодарил коллектив колледжа за активное участие в образовании молодежи округа.

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