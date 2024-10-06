Педагогов из Наро-Фоминска наградили в День учителя

Учителям в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и ценные подарки. Награды получили и опытные мастера своего дела, и начинающие специалисты. Отдельное внимание уделили педагогическим династиям: в одной из семей общий стаж нескольких поколений учителей составляет более 300 лет.

«Хочу поздравить всех педагогов Российской Федерации, Московской области, города Наро-Фоминска с Днем учителя. Хочу пожелать творческих успехов, идти в ногу со временем, обязательно дома тепла и уюта», - сказала заместитель директора Наро-Фоминской школы № 4 Инна Форостович-Резник.

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В фойе учебного заведения гостей встречал оркестр музыкантов из художественной школы «Гармония». Юные таланты исполнили для собравшихся популярные классические и эстрадные хиты. Поздравить педагогов приехали представители администрации области и округа.

«Мы празднуем профессиональный праздник День педагогического работника и поздравляем всех, кто работает в сфере нашего образования: воспитатели, учителя, педагоги. Я искренне поздравляю вас, дорогие наши педагоги с профессиональным праздником!» - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.