29 августа 2024, 11:44

Педагогическую конференцию провели в Чехове

Телеканал «360»
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Ежегодная конференция работников образования прошла в Чехове и объединила 280 педагогов. Коллеги подвели итоги прошлого учебного года, поделились опытом и обсудили новые методики преподавания.

По итогам прошлого учебного года 10 школ Чехова находятся в зеленой зоне и входят в топ-500 лучших учебных заведений Московской области. Успех преподавателей отметил и глава округа Михаил Собакин.

«Мы прогрессивно растем. У нас практически в два раза увеличилось количество медалистов. Три школы вошли в топ-100, и это большое достижение. У нас нет ни одной школы, которая попала бы в красную зону. Это тоже большое достижение. Это, уважаемые педагоги, ваше достижение», - отметил глава.

Михаил Собакин вручил награды 28 преподавателям муниципалитета.

На конференции присутствовало 280 педагогов. Они не только подвели итоги прошлого учебного года, но и определили новые стратегические задачи и перспективы развития системы образования в округе.

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Чехов Образование
29 августа 2024, 11:36
Коллектив школы искусств в Жукове получил награду от губернатора Подмосковья
Unsplash
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Коллектив детской школы искусств № 1 в Жукове получил благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его вручил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Коллектив Жуковской школы искусств № 1 получил благодарственное письмо на педагогическом совете образовательных учреждений в сфере культуры 27 августа. Министр культуры Василий Кузнецов передал награду за многолетний труд и вклад в эстетическое воспитание детей директору Елене Меденцевой.

«Благодарю правительство Московской области и лично губернатора Московской области Андрея Воробьева за высокую оценку деятельности Жуковской детской школы искусств № 1», - написала в своих социальных сетях Елена Меденцева.

Преподаватели школы искусств № 1 - элита культуры Подмосковья. Воспитанники осваивают художественное, хореографическое, музыкальное, хоровое и театральное искусство. Педагоги прививают вкус и любовь к творчеству.

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Школы Жуковский
29 августа 2024, 11:35
Жители Подмосковья смогут пройти онкоскрининг в 24 больницах 31 августа
Пресс-служба Минздрава МО
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В эту субботу, 31 августа, в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей. В его рамках все желающие старше 18 лет смогут пройти диагностику и получить консультацию специалистов.

«Даже если вас ничего не беспокоит - проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит сохранить качество жизни», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, диагностику можно будет пройти в 24 медучреждениях. В рамках мероприятия с 09:00 до 14:00 можно будет сделать маммографию или УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и пройти другие диагностики. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса Центров доступны по ссылке.

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Здравоохранение Врачи Медицина
29 августа 2024, 10:57
Вакцинация от гриппа началась в Раменском округе
Телеканал «360»
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В Раменском стартовала прививочная кампания. Вакцинация от гриппа проводится во всех поликлиниках, а также амбулаториях и фельдшерско-акушерских пункта округа.

В распоряжении медиков трех- и четырехвалентные вакцины, которые защищают от популярных штаммов вируса. В группе риска дети, люди с хроническими заболевания и пожилые.

Врачи отметили, что заражение гриппом может приводить к серьезным осложнениям. Под удар попадают дыхательная система, нервная и сердечно-сосудистая. Прививка является лучшей профилактикой.

«Сейчас наиболее благоприятный период получить вакцину, потому что у вас есть возможность спокойно выработать иммунитет», - говорит заведующая эпидемиологическим отделом Раменской областной больницы Надежда Кобылянская На выработку иммунитета организму требуется три недели. Записываться, чтобы сделать прививку, не надо. Достаточно прийти в лечебное учреждение с медицинским полисом и паспортом.

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Вакцинация Раменское
29 августа 2024, 10:36
Первое в Подмосковье отделение федерации самбо открылось в Павловском Посаде
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Новую концепцию развития самбо в Павловском Посаде обсудили в местном отделении партии «Единая Россия». Городской округ первым присоединился к Федерации боевого искусства Московской области. Благодаря нововведению в округе появится больше возможностей для спортсменов.

Исполнительный директор Федерации Александр Гавриленков, координатор проекта «За самбо» Василий Ерохин, депутаты фракции «Единая Россия» Наталья Золина и Алексей Чесмин приняли участие в обсуждении за круглым столом. На заседании выбрали руководителя отделения в Павловском Посаде.

Развитие боевого искусства в селах и школах округа - одно из главных направлений Федерации. В рамках программы «Самбо в школу» в общеобразовательном учреждении № 11 откроют специализированный зал после капитального ремонта. Дети смогут заниматься там с сентября.

«Наши главные задачи - не только сохранить здоровье юных спортсменов, но и привлечь как можно больше детей и подростков в секции самбо. Развитие партийного проекта „Зa самбо“ в нашем округе имеет ключевое значение. Мы активно работаем над тем, чтобы внедрить самбо в школы и сельские населенные пункты, делая его важной частью системы физического воспитания», - отметил муниципальный координатор партийного проекта «Зa самбо» Василий Ерохин.

Участники встречи передали полномочия местному отделению самбо в Павловском Посаде, а также договорились о поставке матов и «покрышек» от Федерации Московской области.

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Павловский посад

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