Педагогическое заседание о профилактике преступности среди детей прошло в Лобне

Основной темой обсуждения стало сотрудничество школ и служб профилактики в области предотвращения употребления наркотиков, правонарушений и суицидального поведения среди учащихся. Участники встречи активно работали над определением алгоритмов взаимодействия с семьями и детьми, находящимися в группе риска, включая тех, кто находится в социально-опасном положении.

Отдельное внимание было уделено работе по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники обсудили подходы и методы, которые помогут создать более благоприятные условия для обучения и развития таких детей.

«Социальные педагоги школ и дошкольных учреждений получили ответы на все интересующие их вопросы, приняли к сведению все замечания и рекомендации представителей служб», - подчеркнули организаторы.

Это заседание стало важным шагом на пути к более эффективному сотрудничеству между образовательными учреждениями и службами профилактики в интересах безопасности и благополучия детей.

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