Педагогический опыт дошкольных отделений Красноармейска войдет в методические пособия России

По словам педагога дополнительного образования Александры Деяшкиной, проект уже успешно реализуется. Он включает в себя различные образовательные направления, такие как «Техно-орбита», «Робо-орбита» и «Медиа-орбита».

«Еще у нас есть „орбиты“ „Эко“, „Этно“, „Арт“, „Логос“ и „Аэро“. Ребята из „Аэро-орбиты“ занимаются летом. Вместе с ними мы мастерим самолеты и запускаем разные летательные аппараты в воздух. В этом году хотим показать детям, как летают квадрокоптеры и как ими управлять», - рассказала Деяшкина.

Родители воспитанников активно участвуют в жизни «орбит».

«Выставки рисунков и поделок, концерты, танцевальные и театральные постановки - это все делает наша самая творческая орбита. Родители становятся не только зрителями, но и самыми непосредственными участниками», - добавила Деяшкина.

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