Педагогический интенсив для учителей пройдет в Подмосковье с 26 по 27 октября

На пленарной части интенсива выступил министр образования Московской области Илья Бронштейн, подчеркнув, что каждому преподавателю, независимо от его уровня квалификации и опыта в области педагогики, необходимо постоянно совершенствоваться и расширять объем своих знаний через постоянное обучение. Он также отметил, что для обеспечения высокого качества работы, повышения ценности на рынке труда и своего личностного развития важно постоянно проходить повышение квалификации и получать новые знания.

На собрании присутствовали представители органов исполнительной власти, муниципальных органов самоуправления, руководящие составы общеобразовательных организаций. В ходе открытого микрофона участники смогли поделиться своим опытом в методическом сопровождении педагогов и руководителей образовательных организаций.

Во второй день интенсива участники посетят ведущие образовательные организации Подмосковья, включая школу № 7 в Балашихе, Домодедовскую СОШ № 9 и Щелковскую школу № 3. Это даст участникам возможность познакомиться с образовательным процессом в регионе лично.

В пресс-службе министерства образования Московской области подчеркнули, что это уже пятое мероприятие в рамках цикла педагогических интенсивов. Следующее пройдет с 16 по 17 ноября, а его главное темой станет - гибридное обучение.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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