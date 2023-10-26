Педагогический интенсив для учителей пройдет в Подмосковье с 26 по 27 октября
Педагогический интенсив на тему «Многоуровневая модель сопровождения учителя. От исследования компетенций до педагога-наставника» стартовал в Московской области. Он продлится с 26 по 27 октября. В первый день на пленарном заседании присутствовали более 350 человек из девяти регионов России.
На пленарной части интенсива выступил министр образования Московской области Илья Бронштейн, подчеркнув, что каждому преподавателю, независимо от его уровня квалификации и опыта в области педагогики, необходимо постоянно совершенствоваться и расширять объем своих знаний через постоянное обучение. Он также отметил, что для обеспечения высокого качества работы, повышения ценности на рынке труда и своего личностного развития важно постоянно проходить повышение квалификации и получать новые знания.
На собрании присутствовали представители органов исполнительной власти, муниципальных органов самоуправления, руководящие составы общеобразовательных организаций. В ходе открытого микрофона участники смогли поделиться своим опытом в методическом сопровождении педагогов и руководителей образовательных организаций.
Во второй день интенсива участники посетят ведущие образовательные организации Подмосковья, включая школу № 7 в Балашихе, Домодедовскую СОШ № 9 и Щелковскую школу № 3. Это даст участникам возможность познакомиться с образовательным процессом в регионе лично.
В пресс-службе министерства образования Московской области подчеркнули, что это уже пятое мероприятие в рамках цикла педагогических интенсивов. Следующее пройдет с 16 по 17 ноября, а его главное темой станет - гибридное обучение.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.
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