Педагогический форум ко Дню учителя прошел в Пушкино

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Сегодня в городском округе Пушкинский открыто 25 образовательных учреждений, где работают более трех тысяч педагогов. Лучшие из них приняли участие в форуме, который прошел в зале образовательного центра № 8 в Ивантеевке. Там собрались ветераны педагогического труда, учителя, работники дошкольного образования. Их отметили нагрудными знаками, грамотами и дипломами.

Педагогов и наставников поздравил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он особо поблагодарил участников форума и отметил, что учителя передают детям не только знания, но и воспитывают в них лучшие качества, учат трудиться и мыслить.

«Мы сегодня поздравили наших педагогов с их профессиональным праздником. Пожелали всем профессионального карьерного роста, развития, успехов, терпения, интересных ярких учеников и, безусловно, понимающих родителей», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Организаторы форума провели веселую квиз-игру на смекалку и логику. Педагоги поменялись местами с учениками и должны были найти правильные ответы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя лучшим педагогам региона. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

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