Педагогические классы. Как готовят будущих учителей в Подмосковье?

«Что такое содружество? Это объединение образовательных организаций, где существуют педагогические классы или классы психолого-педагогической направленности. На данный момент в это содружество входят 17 муниципалитетов. Это рабочий инструмент предпрофессиональной подготовки ребят, которые ориентированы на педагогическую деятельность», - объяснила ректор ГСГУ Жанна Леонова.

В содружестве старшеклассники, желающие стать учителями, полностью погружаются в профессию. Школьников знакомят с азами педагогики и психологии, проводят мастер-классы, тематические ивенты и другие мероприятия.

«Мы все время заинтересованы в мотивированных абитуриентах. Нам нужно, чтобы в педагогическую деятельность шли те, кто понимает, что это, для чего это и как это будет в дальнейшем. Поэтому и существуют педклассы, где ребята могут попробовать себя и понять: туда ли они собираются поступать, это ли их будущее», - рассказала Жанна Леонова.

Программа помогает решить проблему дефицита кадров в школах Подмосковья. По статистике ГСГУ, 70% выпускников педклассов возвращаются в вуз в качестве абитуриентов, а после получения диплома находят работу.

«Очень многие наши выпускники поступают в этот университет и получают педагогические специальности. Некоторые из них возвращаются работать к нам в школы, чему мы очень рады. Тесная взаимосвязь нас как работодателей, заинтересованных в качественной подготовки выпускников, ГСГУ как учреждения, которое эту подготовку обеспечивает, - конечно, для нас это очень значимо, важно, и мы очень рады этому сотрудничеству», - отметила начальник управления образования администрации Зарайска Елена Прокофьева.

Обучаться в педклассах можно как офлайн, так и онлайн. Сейчас в проекте более 750 учащихся. Подробная информация о педагогических классах доступна на официальных страницах ГСГУ в соцсетях.