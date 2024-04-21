Педагогическая конференция прошла в Химках
В городском округе Химки в уникальном пространстве «Умной библиотеки» состоялась знаковая педагогическая конференция, посвященная актуальным вопросам развития современной электроники в образовательном процессе. Мероприятие, организованное Центральной детской школой искусств, стало частью Всероссийского конкурса музыкально-электронного творчества «Весенний Калейдоскоп».
На конференции затронули вопросы интеграции педагогических традиций и инновационных подходов в преподавании музыкально-электронного искусства.
«Наша задача - сделать образовательный процесс максимально интересным и актуальным для учащихся. Мы постоянно следим за новыми тенденциями и внедряем их в учебные программы», - поделилась Инна Монастырская, директор центральной детской школой искусств и муниципальный депутат.
Конференция собрала ведущих специалистов в области клавишных электронных инструментов из разных городов, что позволило участникам обменяться опытом и новыми идеями.
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