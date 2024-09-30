Педагоги в Одинцове начали подготовку учеников к олимпиадам и конкурсам

В семинаре смогли поучаствовать ученики 11 образовательных учреждений. Практические занятия провели учителя математики школ «КвантУм», «Горки-Х» и «Багратион».

Ребятам удалось не только решить задачи и попробовать себя в мини-олимпиаде, но и освоить темы «Логика: кто есть кто», «Удивительные дроби», «Хитрости симметрий», познакомиться с творческим наследием Якова Перельмана, а также узнать о роли Льва Толстова в обучении детей математике.

Для учителей Подмосковья организовали круглый стол «Обобщение педагогического опыта: образовательный семинар как одна из форм подготовки обучающихся к олимпиадам по математике». Педагогам удалось поделиться собственным опытом работы в этом направлении и посетить занятия.

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