Педагоги Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
Подмосковные педагоги завоевали призовые места в финале всероссийского конкурса среди работников в сфере образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Юлия Вяткина из Щелкова заняла второе место в номинации «Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности». Также учитель из Дубны Елена Толкачева заняла третье место в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью».
«Поздравляем призеров с отличными результатами», - добавили в министерстве образования региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл финал конкурса и поприветствовал участников. Он отметил, что это честь - собрать лучших преподавателей страны на одной площадке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».