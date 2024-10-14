Педагоги из Воскресенска выступят на областном конкурсе воспитателей

Участвовать в состязании будут 10 человек. Директор центра Владимир Касьянов объяснил воспитателям, как будет проходить конкурс и какие испытания их ждут. Педагогов поприветствовали глава территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки Ирина Фетисова и руководитель отдела дошкольного образования Нина Евсеева.

Собравшиеся посмотрели фильм о конкурсе. Победившая на муниципальном этапе предыдущего соревнования Анастасия Сухинина рассказала коллегам о своем опыте и впечатлениях.

Напомним, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для молодых педагогов предусмотрели ряд социальных мер: единовременные выплаты на протяжении первых трех лет работы, ежемесячные доплаты к заработной плате, компенсацию арендной платы за жилье.

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