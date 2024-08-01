Педагоги из Воскресенска вошли в список лучших учителей Московской области

Педагогов отметили за высокие достижения в своей профессиональной деятельности на основании решения региональной конкурсной комиссии. В качестве поощрения они получат денежные выплаты от правительства Подмосковья.

Напомним, что ежегодная премия для 100 лучших учителей Подмосковья присуждается с 2015 года и направлена на стимулирование творческого и профессионального роста педагогов, а также на поддержку интересных образовательных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».