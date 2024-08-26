26 августа 2024, 14:47

Педагоги из Воскресенска приняли участие в съезде учителей Подмосковья

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Делегация педагогов городского округа Воскресенск приняла участие в съезде учителей Подмосковья, который прошел в Балашихе и был посвящен актуальным вопросам образования и воспитания молодежи. Главной темой мероприятия стало «Воспитание на опережение».

В съезде приняли участие заместители директоров по воспитательной работе, наставники отрядов Юнармии, а также представители проектов «Эколята», «Орлята России» и «Большая перемена». В общей сложности мероприятие собрало почти 700 участников, включая педагогов-психологов, социальных педагогов и советников директоров по воспитанию.

Основной целью съезда стало развитие сотрудничества и обмен опытом между специалистами в области образования. Участники обсудили стратегии повышения качества воспитания и обучения детей и молодежи, а также поделились успешными практиками работы с детьми и подростками.

Съезд стал важной платформой для обмена знаниями и идеями, предоставив участникам возможность вдохновиться новыми подходами и методами в воспитательной деятельности. Педагоги Воскресенска отметили значимость таких мероприятий для формирования нового поколения граждан России, готовых к вызовам современности.

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Учителя Воскресенск
26 августа 2024, 14:47
Выездные бригады врачей осмотрели 3 тысячи пациентов Ленинского округа с января
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Более трех тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Ленинского округа поучаствовали в обследованиях мобильными бригадами врачей. Медики совершили более 60 выездов с начала года.

Сотрудники больницы Видного выполнили 48 выездов для обследований взрослого населения. Еще 21 выезд совершили «детские» специалисты. В августе мобильные бригады работали в поселках Совхоза имени Ленина, Володарского, Измайлово, Развилка, Горки Ленинские, деревне Мисайлово и в микрорайоне Купелинка.

Традиционно в состав бригад вошли офтальмолог, эндокринолог, невролог, оториноларинголог, хирург, кардиолог и ряд других профильных специалистов. Во время обследований врачи могут выявить заболевания и назначить своевременное лечение.

«В состав мобильных бригад входят узкопрофильные специалисты, которые не предусмотрены в штате поселковых амбулаторий и офисов врачей общей практики. Для жителей небольших сел и деревень это удобная возможность попасть к нужному специалисту в шаговой доступности от дома, не выезжая в город», - сказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов.

Отметим, что всего мобильные бригады врачей округа обследовали более 3,1 тысячи взрослых и детей в этом году. Для участия в приеме достаточно обратиться к своему участковому терапевту или педиатру.

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Врачи Ленинский округ
26 августа 2024, 14:38
Бесплатные автобусы выделили гостям фестиваля народного творчества в Подольске
Минтранс Подмосковья
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Автобусы «Мострансавто» перевезли гостей и участников фестиваля народного творчества «Славянское подворье», который прошел 25 августа в Подольске. В Минтрансе Подмосковья отметили, что проезд для пассажиров был бесплатным.

В работе задействовали автобусы из разных филиалов компании. Они курсировали по специальным маршрутам, организованным специально к фестивалю.

Все автобусы предварительно проверили, а с водителями провели дополнительный инструктаж о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров и ПДД.

На фестивале прошел конкурс среди творческих коллективов со всего Подмосковья. Гости могли посетить сельскохозяйственную выставку, площадку фермерских хозяйств, трапезную, музейный квартал, ярмарку народных промыслов и другие тематические зоны.

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Автобусы Фестивали
26 августа 2024, 12:37
Глава Пушкинского округа проверил готовность школ к новому учебному году
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Школы в селе Братовщина и в микрорайоне Заветы Ильича посетил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Он проверил готовность к 1 сентября учреждений, в которых завершают капитальный ремонт.

Готовность капитально ремонтируемых школ в новому учебному году в двух муниципалитетах Пушкино составляет 95%. Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов.

Так, в школах в селе Братовщина и Заветы Ильича специалисты уже приступили к благоустройству территорий и пуско-наладочным работам на инженерных сетях. Все процессы должны закончить к 1 сентября.

«Судя по масштабам проведенных работ наши ребята будут учиться в комфортных и современных условиях. Спасибо за такой чудесный подарок к 1 сентября», - сказала жительница Пушкино Лариса Богданова.

Отметим, что фасад и внутренние помещения, инженерные системы и крыши школ обновляют в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

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Благоустройство Школы Пушкино
26 августа 2024, 11:02
Минэнерго: горячее водоснабжение в Королеве комплексно отрегулируют в связи с жалобами жителей
Медиасток.рф
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Министерство энергетики Подмосковья сообщило о промывке системы водоснабжения и установке индивидуальных тепловых пунктов в некоторых многоквартирных домах Королева. Ранее жители исторического квартала на Фрунзе обратились с просьбой решить вопрос с качеством ГВС.

Местные жители записали обращение к правительству Подмосковья, где сообщили о проблеме горячего водоснабжения в своих домах. По словам королевцев, даже визуально видно, что ГВС не соответствует качеству.

Активист Евгений Кузнецов объяснил, что с начала 2023 года десятки тысяч жителей из 100 многоквартирных домов получают некачественную горячую воду, поставляемую местной теплосетью. Жители связывают это с запуском новой котельной.

В Министерстве энергетики Подмосковья изучили проблему.

«Система теплоснабжения данных МКД - открытая. Ввиду технологических особенностей системы, при любом внесении корректировок в гидравлические параметры тепловых сетей возможны случаи временного изменения качества горячей воды. Сейчас проводятся локальные промывки проблемных участков наружных и внутридомовых систем инженерного обеспечения. Для комплексного решения вопроса с качеством горячей воды предусмотрены работы по монтажу автоматического узла регулирования горячего водоснабжения (мини-ИТП)», - сообщили в ведомстве.

К этому дню индивидуальные тепловые пункты установили в шести домах Королева. Специалисты продолжают работать над решением вопроса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Королев

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