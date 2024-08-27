Педагоги из Воскресенска приняли участие в подмосковном съезде учителей

На съезде подвели итоги работы образовательных учреждений Московской области, и лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова был отмечен среди школ с самым высоким числом победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, заняв достойное место в топ-30. По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, лицей находится на четвертом месте среди школ области в рейтинге 2023-2024 учебного года.

В рамках мероприятия также была отмечена работа по развитию талантов обучающихся в городском округе Воскресенск. Заместителю директора Воскресенского научно-методического центра Михаилу Абрагимовичу была вручена почетная грамота министерства образования Московской области за достижения в этой сфере.

Съезд стал важной платформой для обмена опытом и обсуждения новых подходов в образовательном процессе, что способствует дальнейшему развитию педагогического сообщества региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».