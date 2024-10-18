Педагоги из Подольска поучаствуют в областном проекте по менеджменту

Звонкий смех детей на Лобненском бульваре будет слышен все чаще. Здесь построили новую детскую площадку.

На открытие сооружения приехала глава Лобни Анна Кротова. «Я очень рада, что нам это удалось. Не просто самим, а совместно с инвестором СТК „Мельница“. Они нам помогли», - рассказала руководитель муниципалитета.

Еще в феврале на встрече с жителями микрорайона Катюшки администрация пообещала построить новую площадку. На Лобненском бульваре находятся средняя школа № 10 и детский сад. Их посещают более тысячи ребятишек, поэтому игровую зону здесь ждали давно.

«Площадки не было вообще. Были поломанные какие-то дореволюционные сооружения, которым, наверное, лет 20. Сейчас, конечно, это подарок большой», - поделилась впечатлениями жительница Лобни Оксана Бакуменко.

Оценили новые качели и горки и юные жители микрорайона. На площадке установили игровые элементы как для малышей, так и для ребят постарше. Маленьких гостей в день открытия ждал настоящий праздник - шары, музыка, анимационная программа и, конечно же, сладкие подарки.

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