Педагоги из Люберец вышли в финал окружного этапа конкурса профмастерства

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и главные врачи медорганизаций провели совещание по вопросам обеспечения жителей льготными лекарствами. В 2025 году на эти цели направят около 31 миллиарда рублей.

На данный момент в Московской области льготными препаратами обеспечивают около 500 тысяч человек. Правительство ставит перед собой задачу наладить механизмы таким образом, чтобы люди своевременно получали необходимые лекарства.

«Для этого мы еще раз собрались с коллегами и обсудили каждый этап, начиная от формирования заявки на закупку до момента выдачи пациенту препарата», - отметил Забелин.

Минздрав региона следит за правильностью ведения федерального регистра льготников и формированием потребности в закупках препаратов. В ведомстве напомнили, что сейчас в Подмосковье реализуют пилотный проект по обзвону пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. В его рамках робот Светлана самостоятельно связывается с пациентами и напоминает о необходимости продления электронных рецептов.