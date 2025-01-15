15 января 2025, 12:39

Педагоги из Лобни поучаствовали в сессии по развитию образования в Подмосковье

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Педагоги из Лобни приняли участие в зональной стратегической сессии по развитию образования в Подмосковье до 2040 года. Учителя обсудили ключевые аспекты, обменялись опытом и нашли решения актуальных вопросов.

На мероприятии обсудили предложения по работе сферы образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Ее возглавили заместитель министра образования Московской области, начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова и проректор Института развития образования Академии социального управления в Подмосковье Ирина Салыгина.

В состав делегации от Лобни вошли директор школы № 9 Ирина Кырма, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Суворова и представитель родительской общественности Надежда Кошлакова.

Родители, которые совместно с педагогами обсудили вклад в развитие образования на будущее.

Лобня
15 января 2025, 12:43
Экологическая акция по переработке новогодних елей началась в Мытищах
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Экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» началась с 15 января в Мытищах. Пункты приема новогодних елок будут работать до 10 февраля.

Акция по сбору елок «Сдай на переработку и елки, и иголки!» традиционно проводится в Мытищах. Она реализуется в рамках проекта губернатора Московской области Андрей Воробьева «Зима в Подмосковье» и национального проекта «Экология».

Все собранные хвойные деревья отправятся на переработку, где с помощью специального оборудования их превратят в щепу, которую затем будут использовать в различных областях, включая благоустройство территорий.

Несколько переработочных пунктов экологического приема расположены в Мытищах по следующим адресам: микрорайон Пироговский, улица Пролетарская, дом 2А; микрорайон Дружба, улица 4-я Парковая, дом 5А/1; площадка «Мегабак», улица Коминтерна, дом 25; Парк Мира в районе улицы Шараповской, координаты: 55.910534, 37.745726; улица Транспортная, координаты: 55.933795, 37.768066; село Марфино, улица Зеленая, строение 10, координаты: 56.074959, 37.553162.

Мытищи Переработка Нацпроекты Новый год Экология
15 января 2025, 12:43
Центр с новыми методиками профилактики заболеваний откроют в санатории «Звенигород»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Центр интегративной медицины и натуропатии откроется на базе санатория «Звенигород» Сеченовского университета. Там будут развивать программы профилактики заболеваний, восстановления и оздоровления организма с использованием новых методик: гидротерапии, ароматерапии, иглоукалывания и других.

Центр создадут по инициативе университетской клинической больницы № 5 и кафедры спортивной медицины и реабилитации. По словам главврача УКБ № 5 Алексея Коваленко, санаторий уже оснащен всем необходимым оборудованием. Для наибольшей эффективности в центре будут использовать лечение природными средствами. Курировать эту работу будут профессора кафедры.

В центре будут использовать разные методики. Среди них - физиотерапия, гидротерапия, иглоукалывание, ароматерапия и многие другие. Каждая из них будет оказывать свой эффект, среди которых нормализация сна, укрепление сосудов, расслабление мышц, снятие болей и борьба с воспалениями.

Одной из новых методик станет талассотерапия - лечение морским климатом и купанием. По словам гравврача, такие процедуры помогают улучшить обменные процессы и замедлить старение.

«У нас есть водолечебница, где доступны ванны, грязелечение и обертывания с морскими водорослями. Эти процедуры улучшают обменные процессы, уменьшают жировую ткань, повышают тонус сосудов и делают кожу гладкой и упругой. А для лица талассотерапия стимулирует выработку коллагена и замедляет старение. Эффект - как на морском курорте, только ближе», - сказал он.

Как отметил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского Университета Евгений Ачкасов, такие методики хорошо зарекомендовали себя. Их эффективность подтверждают многочисленные исследования.

«Есть более 800 исследований, подтверждающих эффективность ароматерапии в борьбе с депрессией. Доказано, что ароматы воздействуют на лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции и память. Это помогает снижать уровень кортизола - гормона стресса - на 30-40%, благодаря чему человек становится спокойнее, у него улучшается настроение», - пояснил он.

Услуги центра будут доступны всем желающим. Новые методики станут доступны и в уже существующих в санатории программах для пациентов с различными заболеваниями.

Больницы Болезни Врачи
15 января 2025, 12:38
День здоровья прошел в школе № 2 в Лобне
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День здоровья в учреждении № 2 в Лобне провели старшеклассники, активисты «Движения первых» и члены школьного парламента. Они организовали спортивные перемены для учащихся.

Ученики средней школы играли в вышибалы, настольные игры и соревновались в армрестлинге, а ребята из 8-11 классов провели тяжелоатлетические поединки.

«Здоровье - главное богатство человека, а когда оно еще связано с увлекательными играми, духом соревнований - это еще весело и интересно», - подчеркнули организаторы акции.

Отметим, в Лобне уделяют внимание физическому развитию учащихся. Для них работают спортивные кружки и секции. Дети могут поправить здоровье и проявить себя, участвуя в соревнованиях. Помимо этого, физкультурные мероприятия регулярно проходят на базе городских школ.

Школы Лобня
15 января 2025, 11:43
Еще шесть пунктов переработки живых елей открыли в Богородском округе
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В Богородском округе открыли шесть пунктов переработки живых елей. Жителям напомнили, что деревья нельзя оставлять на ближайших контейнерных площадках. Они долго разлагаются, при этом выделяют вредоносный газ. Последствий можно избежать с помощью правильной утилизации.

Министерство чистоты напомнило, что есть альтернативный и более экологичный способ утилизации елей. Специальные пункты открылись в Богородском округе в рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Они будут работать до 10 февраля.

Собранные деревья превратят в щепу с помощью специального оборудования. За восемь часов одна единица измельчает от 1200 до 1800 елей. Полученный продукт будут использовать для отсыпки троп и клумб, благоустройства вольеров в зоопарках, в сельском хозяйстве для предохранения почвы от пересыхания и сорняков.

Пункты переработки открыли в поселке Обухово на Луговой улице у «Мегабака», в Электроуглях на Гаражной улице, в Старой Купавне на Трудовой улице, 41, в деревне Большое Буньково на Демонстрационной, 20, и в Ногинске на улице Декабристов у дома № 5б и на улице Текстилей у дома № 23а. Все точки расположены рядом с контейнерными площадками.

Богородский

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