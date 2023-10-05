Педагоги из Химок приняли участие во всероссийском Форуме классных руководителей

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Всего на форум поступило более 60 тысяч заявок, и только три тысячи из них прошли. Химки представляли более 20 учителей. Участники встречи обсудили актуальные вопросы педагогики и воспитания, разные сферы деятельности классного руководителя.

«Нашу школу на форуме представляли опытные и очень талантливые учителя Любовь Потапова и Белла Кладова. Они обе уже много лет передают детям свои знания, учат доброте и воспитывают в них ответственность. Такие форумы помогают преподавателям учебных заведений повышать качество работы с детьми, идти в ногу со временем и сохранять верность традициям российского образования», - рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Мероприятие для учителей организовало Министерство просвещения России по поручению президента Владимира Путина. Поддержку в проведении форума оказал Центр просветительских инициатив.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья в День учителя.

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