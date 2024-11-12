12 ноября 2024, 12:23

Педагоги из Электростали посетили коллегию в министерстве образования

Пресс-служба администрации г.о. Электросталь
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Делегация педагогов из Электростали посетила важное событие для сферы образования Подмосковья. В рамках коллегии в доме правительства Подмосковья они обсудили итоги государственной итоговой аттестации за 2024 год и успехи городских школ.

Электросталь на заседании представляли заместитель главы округа Марианна Кокунова и начальник местного Управления образования Елена Митькина.

На мероприятии обсудили результаты прошедшего учебного года, в том числе показатели школ региона. Электросталь вошла в десятку лучших муниципалитетов по качеству образования, заняв шестое место по числу выпускников, набравших более 250 баллов на ЕГЭ, и показала лучший результат по профильной математике в Подмосковье.

Также на коллегии наградили победителей премии «Лучший по профессии». В номинации за внедрение инноваций победила Татьяна Майсова, директор Центра творчества «Диалог». Лучшим руководителем цифровой школы стала Ольга Березина из гимназии номер девять.

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Электросталь Образование
12 ноября 2024, 13:04
Свыше1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 4 по 10 ноября подмосковные парки посетили свыше 1,3 миллиона человек. Это на 63 тысячи больше такого же периода прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего жители посещали парки в воскресенье, в этот день там насчитали более 524 тысяч гостей. За все выходные отдохнувших было около 506 тысяч, а в будни средняя посещаемость составила более 162 тысяч.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», - отметил заместитель председателя правительства области - министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю 46,2 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, еще 36,2 тысячи гостей побывали в городском парке в Пушкино, 30,5 тысячи - в парке Мира в Мытищах, 25,5 тысячи - в «Фабричном» в Истре и 20,1 тысячи - в парке Толстого в Химках.

На каруселях за это время прокатились более 6,53 тысячи человек.

Благоустройство
12 ноября 2024, 12:56
Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику во Фрязине
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День сотрудников органов внутренних дел отметили во Фрязине. Выдающихся представителей профессии наградили на торжественной церемонии.

Поздравил полицейских глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. В мероприятии поучаствовали сотрудники полиции и патрульно-постовой службы из округов Фрязинский, Щелковский и Лосино-Петровский.

«Работа в органах внутренних дел - это не просто профессия, а призвание, требующее выдающегося мужества, самоотверженности и высокой степени ответственности. Полиция играет важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка в обществе», - сказал Дмитрий Воробьев.

Награды в этот праздничный день вручили заслуженным работникам отдела полиции и ветеранам управления. Их отметили за преданность делу и трудовые достижения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Награды МВД РФ Фрязино
12 ноября 2024, 12:56
Незаконную майнинговую ферму закрыли в городском округе Пушкинский
Медиасток.рф
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Компания «Мособлэнерго» обратилась в полицию по поводу незаконного подключения к сетям и кражи больших объемов электричества в городском округе Пушкинский. Оказалось, что энергия уходила на обеспечение большой майнинговой фермы. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, ущерб «Мособлэнерго» от незаконной деятельности майнинговой фермы превысил 19 миллионов рублей. Правоохранители нашли производство цифровой валюты и изъяли все оборудование - это более 100 мощных вычислительных установок.

За три года по заявлениям «Мособлэнерго» возбудили уже четыре подобных уголовных дела о хищениях электричества для работы майнинговых ферм. Общий ущерб превысил 170 миллионов рублей.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии. Это происходит из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», - отметил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

С ноября в России можно майнить цифровую валюту официально и законно. Для этого начали действовать специальные правила, о которых можно узнать здесь.

Хищения Уголовное дело Законы Преступления Криптовалюты
12 ноября 2024, 12:52
Дошкольникам в Волоколамске рассказали о подвигах полицейских
Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
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Мероприятия, посвященные профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, прошли в Сычевском детском саду. Воспитанники узнали много интересного о службе в полиции.

Дошкольникам из разновозрастной группе «Ягодки» рассказали, какие профессии существуют в полиции, как сотрудники МВД обеспечивают безопасность россиян. Ребята узнали о подвигах, которые совершают полицейские, защищая закон и порядок в государстве и спокойствие его граждан. Вспомнили и самого известного литературного героя - милиционера дядю Степу.

Воспитанники сделали из бумаги голубей, ставших символом мира, добра и чистоты. Свои работы они посвятили полицейским, погибшим при исполнении профессионального долга.

Занятия помогли дошкольником не только познакомиться поближе с работой полицейских, но и улучшить память, мышление, слух и речевую активность, развить мелкую моторику рук.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети МВД РФ Волоколамск

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