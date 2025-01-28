Педагоги из Дмитровского округа стали участниками всероссийского форума
Масштабное мероприятие «Знание. Государство» прошло в национальном центре «Россия» в Москве. Форум собрал выдающихся людей из сфер политики, экономики, науки и культуры, а также Героев России.
На площадке форума обсуждались ключевые вопросы образования, повышения качества знаний и роли науки в развитии государства. Ученые, педагоги, государственные деятели и общественники поделились опытом успешных практик и последними трендами и инновациями в области образования.
В форуме приняли участие педагоги Дмитровского муниципального округа Алена Шаронова, Анна Шатохина и Гаяне Барсегян. Глава округа Иван Курданин отметил, что это стало очень почетной миссией.
«В единстве государственных и общественных деятелей, Героев России и ведущих экспертов заключается сила и мудрость нашей нации, способная двигать вперед политику, экономику, науку, культуру и, конечно, образование», - сказал руководитель муниципалитета.