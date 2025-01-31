31 января 2025, 21:07

Педагоги из Богородского округа побывали на образовательном форуме в Сколково

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В Международной гимназии инновационного центра «Сколково» состоялось образовательное мероприятие «Физтех Форум 2025». Участниками события стали 400 человек из 35 регионов России, в том числе педагоги из Богородского округа.

Собравшиеся обсудили актуальные вопросы, эффективные образовательные практики, а также познакомились с ресурсами уникальной «системы Физтеха».

Из Богородского округа на мероприятие отправились руководители центров образования и специалисты Муниципального казенного учреждения «Учебно-методический центр». Они посетили пленарную дискуссию «Образование, наука и бизнес: проблемы и перспективы взаимодействия в массовой практике». Помимо этого, гости форума приняли участие в мастер-классах, круглых столах, лекциях, семинарах, изучили представленное на выставке учебное оборудование.

Главным вопросом форума был: как школьное образование может ответить современным технологическим вызовам и какие ресурсы для этого потребуются? Спикеры, эксперты, участники мероприятия пришли к выводу, что ключевым фактором является человеческий капитал.

Учителя Богородский
31 января 2025, 21:33
Врип главы Химок Елена Землякова провела личный прием жителей
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Временно исполняющий полномочия главы Химок Елена Землякова пообщалась с жителями округа на выездном приеме в Новых Химках. Заявители обратились к ней с просьбой решить вопросы с жилищными условиями и транспортом.

Выездная встреча сотрудников администрации Химок с жителями - это возможность обсудить все интересующие вопросы лично. Так, ременно исполняющий полномочия главы Елена Землякова выслушала просьбы граждан заасфальтировать дорогу в одной из деревень округа, установить счетчики в жилом доме, оказать помощь с капитальным ремонтом квартиры после затопления.

«Вместе с коллегами зафиксировали заявки и пожелания. Вопросы разные, будем работать над их решением», - поделилась она.

Участие во втором выездном приеме администрации приняли 35 человек. Жители традиционно высоко оценили формат. Следующая встреча состоится 5 февраля в школе № 22 в Сходне по адресу: улица Первомайская, дом № 33.

Благоустройство ЖКХ Химки
31 января 2025, 21:26
Городской субботник прошел во Фрязине
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В городском округе Фрязино из-за хорошей погоды организовали незапланированный субботник. Мероприятие прошло почти во всех районах наукограда.

Инициативу проведения субботника поддержали многие жители Фрязина. Они вышли на улицы, чтобы привести в порядок родной город, сделать его чище и уютнее. Добровольцы очистили территории вокруг памятников, вблизи школ, во дворах домов, в парках и скверах, на детских игровых и спортивных площадках. Не прошли горожане и мимо участков, прилегающих к некоторым предприятиям Фрязина. Субботник стал отличным началом года.

Ранее в округе прошло совещание по программе «Чистый двор». Методику разработало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Задачу внедрить механизм во Фрязине поставил губернатор Андрей Воробьев.

Фрязино Экология
31 января 2025, 20:54
Творческий вечер поэта Сергея Пастухова прошел в Богородском округе
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В обновленной библиотеке деревни Зубцово Богородского округа состоялся творческий вечер члена Союза писателей России поэта Сергея Пастухова. Он представил новую программу «Донбасская тетрадь».

Собравшиеся услышали поэтические строки о матерях, чьи сыновья сейчас защищают границы России, о солдатах и их жизни на войне, о людях, которые помогают фронту. Заместитель главы администрации Богородского округа и талантливый поэт Сергей Пастухов - боевой офицер, за плечами которого реальный опыт командования в боях, полковник, прошедший четыре войны: Югославию, Абхазию, Дагестан и Чечню. Он также участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Поэт поделился с гостями мероприятия воспоминаниями о событиях, очевидцем которых был сам, и о тех трудностях, которые пришлось преодолеть.

Богородский Литература
31 января 2025, 20:31
Игровую зону в детском саду «Лучик» обновили в Химках
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Воспитатели детского сада «Лучик» в Химках обратились в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой обновить детскую игровую зону. Муниципальный депутат Глеб Демченко откликнулся на призыв педагогов и передал дошкольному учреждению игрушки и творческие наборы.

По словам Глеба Демченко, эти простые вещи помогут вдохновить ребят на создание новых историй и развить детское воображение.

Отметим, что в городском округе Химки активно поддерживают инициативы жителей. Записаться на прием к депутату можно лично в общественной приемной на проспекте Мельникова, дом № 12, либо позвонив по номеру телефона: 8 (495) 574-38-81 (-82). График работы: по будням с 09:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.

Химки Депутаты Детские сады

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