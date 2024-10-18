Педагоги из Богородского округа победили на международном фестивале мультипликации

Балашиха готовится к старту второго сезона школьной спортивной лиги, в которой появятся новые дисциплины и которая объединит еще больше участников. В этом учебном году мероприятие привлечет более 40 команд.

Учащиеся школ и гимназий города будут соревноваться в таких видах спорта, как баскетбол три на три, волейбол, шахматы и мини-футбол, а также в новых направлениях, включая спортивную журналистику, КВН, танцы и математические бои.

«Все самое интересное впереди! Мы уверены, что новый сезон привлечет еще больше молодых талантов и зрителей», - прокомментировали организаторы.

Проект инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его запустили в 2023 году. Это первая подобная лига в Подмосковье, которая за первый сезон объединила более 1500 ребят из 29 школ и гимназий округа. В рамках мероприятия провели свыше 800 матчей, это говорит о большом интересе к спортивным соревнованиям среди молодежи.

Финальные матчи первого сезона привлекли внимание зрителей, поскольку в них приняли участие знаменитые футболисты, олимпийская чемпионка и другие звездные гости. Следить за новостями второго сезона в можно в телеграм-канале Балашихинской школьной лиги. Успехи участников и новые достижения покажут там в режиме реального времени.

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