27 сентября 2024, 22:16

Педагогам колледжа университета «Дубна» присвоили звания и вручили грамоты

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Глава округа Максим Тихомиров осмотрел обновленные кабинеты колледжа университета «Дубна». Он также отметил почетными грамотами и благодарственными письмами педагогов учебного заведения.

Колледж университет «Дубна» посетил руководитель муниципалитета Максим Тихомиров. Глава Дубны обошел кабинеты и мастерские учреждения образования, а также пообщался со студентами и педагогами.

По его словам, важно не только обеспечивать качественное образование, но и создавать такие условия, чтобы выпускники оставались работать в родном городе.

«Могу сказать, что сегодня колледж закрывает огромные потребности города. Конечно, без него нам бы не получилось показывать такие высокие результаты в плане работы крупных наших предприятий», - подчеркнул Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета торжественно вручил педагогам, мастерам, воспитателям образовательного учреждения благодарственные письма, грамоты и цветы. Некоторым специалистам присвоили почетные звания.

«За последние семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши ученики завоевали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об их уровне, их подготовке. Это очень классные специалисты своего дела», - сказал исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

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Дубна Ремонтные работы Образование
27 сентября 2024, 21:37
Новый котел отопления соберут в Дубне к декабрю 2024 года
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В городском округе Дубна уже закупили 90% оборудования для сборки нового котла отопления. Его запустят к концу 2024 года.

Сейчас рабочие монтируют каркас топки котла. На днях привезли и новый вентилятор, который только предстоит установить.

«Сейчас задача монтажной группы смонтировать каркас, потом коллектора и между ними трубы соединять», - пояснил главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров.

Котел обеспечит Дубну горячей водой, а в зимой станет важной частью системы отопления. Отопительный сезон в округе стартует без новой котельной: ее соберут к декабрю, это предусмотрено графиком работ. На обеспечении теплом жителей это никак не скажется.

«Оборудование приходило из города Бийска, боялись, что будут риски с поставками, но все поставляется, монтаж идет согласно графику», - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Вместе с тем на улице Энтузиастов обновляют тепловые сети, здесь увеличили количество рабочих.

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Дубна Отопление
27 сентября 2024, 21:07
Ремонт в раздевалках дворца спорта в Дубне завершат к середине октября
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На заседании стройштаба в администрации Дубны подвели промежуточные итоги реализации проектов текущего года. Обсудили обновление улиц, благоустройство дворов, ремонт в спортивных учреждениях города. Обновление раздевалок и душевых во дворце спорта завершат в середине октября.

В первую очередь собравшиеся на заседании строительного штаба обсудили модернизацию Центральной улицы, благоустройство во дворах, обновление систем теплоснабжения и ремонты в образовательных заведениях.

Подрядчик заканчивает строить участок велосипедной дорожки в Ратмино. Там завершают последний этап: укладывают отсев из гранитной крошки.

«Задача максимально быстро в течение недели этап закончить и сдать, чтобы жители могли кататься, заниматься спортом. Погода позволяет это делать», - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

На участке от моста до Комсомольской набережной укладывают щебень: готовят дорогу к асфальтированию. А на дороге от газового хозяйства до моста сейчас устанавливают бортовой камень.

В спортивном комплексе «Руслан» ремонтируют зал борьбы: помещение покрасят в ближайшие дни. В течение двух недель отремонтируют раздевалки и душевых дворца спорта «Радуга».

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Строительство Дубна Ремонтные работы
27 сентября 2024, 19:17
Семинар для депутатов местного Совета прошел в Воскресенске
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Депутат Мособлдумы Олег Жолобов провел семинар для народных избранников Совета городского округа Воскресенск. В новом составе партию представят 19 человек.

По итогам прошедших в сентябре выборов сформировали Совет городского округа Воскресенск. Партию «Единая Россия» в новом составе представят 19 депутатов.

Заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с фракциями, замруководителя фракции «Единая Россия» в Московской областной думе Олег Жолобов вместе с главой городского округа Воскресенск, секретарем местного отделения партии Алексеем Малкиным рассказал об основных задачах народных избранников на 2024 и 2025 годы. Центральной из них стало проведение мероприятий в контексте специальной военной операции. Это сбор гуманитарных грузов, организация мастер-классов, поддержка членов семей мобилизованных, выполнение просьб избирателей, проведение приемов граждан, контроль за ходом работ на объектах, строящихся в рамках народной программы «Единой России».

«Напомнил коллегам о принятых законах направленных на поддержку участников СВО и их близких, малообеспеченных граждан и многодетных семей. Попросил новый состав депутатов проявлять активность и предлагать областному парламенту свои законотворческие инициативы. Пожелал народным избранникам оправдать доверие избирателей», - сказал Олег Жолобов.

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Депутаты Воскресенск
27 сентября 2024, 18:47
Команда Богородского округа стала второй в областном туристическом слете
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Три команды из Богородского округа приняли участие в туристско-краеведческом слете учащихся Московской области. Воспитанники Центра образования № 45 заняли второе место среди 400 спортсменов из 21 округа Подмосковья.

По итогам соревнований команда Центра образования № 45 из Богородского городского округа стала серебряным призером. Слет был приурочен к Международному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Туристско-краеведческий слет учащихся Московской области проходил в Щелковском округе на территории детского лагеря «Юнармеец». Участники соревновались в трех возрастных группах: младшая, средняя, старшая. Ребята продемонстрировали свои знания в таких областях, как топография, ориентирование, оказание первой доврачебной помощи. Кроме того, они показали свои навыки в обустройстве бивака и прохождении туристской полосы препятствий.

Богородский Образование

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