Педагогам колледжа университета «Дубна» присвоили звания и вручили грамоты
Глава округа Максим Тихомиров осмотрел обновленные кабинеты колледжа университета «Дубна». Он также отметил почетными грамотами и благодарственными письмами педагогов учебного заведения.
Колледж университет «Дубна» посетил руководитель муниципалитета Максим Тихомиров. Глава Дубны обошел кабинеты и мастерские учреждения образования, а также пообщался со студентами и педагогами.
По его словам, важно не только обеспечивать качественное образование, но и создавать такие условия, чтобы выпускники оставались работать в родном городе.
«Могу сказать, что сегодня колледж закрывает огромные потребности города. Конечно, без него нам бы не получилось показывать такие высокие результаты в плане работы крупных наших предприятий», - подчеркнул Максим Тихомиров.
Руководитель муниципалитета торжественно вручил педагогам, мастерам, воспитателям образовательного учреждения благодарственные письма, грамоты и цветы. Некоторым специалистам присвоили почетные звания.
«За последние семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши ученики завоевали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об их уровне, их подготовке. Это очень классные специалисты своего дела», - сказал исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.
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