05 февраля 2025, 17:49

Педагогам из Мытищ вручили награды Мособлдумы

Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Благодарственные письма получили лучшие учителя школы № 10 за вклад в развитие образования. Событие состоялось на первой в этом году встрече депутата Михаила Мурзакова с жителями Мытищ.

Мероприятие прошло во втором корпусе школы № 10. Депутат Московской областной думы отчитался перед сотрудниками школы о результатах своей деятельности в минувшем 2024 году. Педагоги задали Михаилу Мурзакову волнующие их вопросы по поводу образовательного процесса в Мытищах и обсудили важные меры по поддержке учителей.

Парламентарий отметил, что его приоритетом в работе остается поддержка и развитие образования, так как он сам учился в педагогическом институте.

Михаил Мурзаков отчитался о своей деятельности и перед другими жителями Мытищ - учителями школы № 8 и первого корпуса школы № 10, активистами Мытищинского Союза предпринимателей, трудовыми коллективами. Депутат получил интересные предложения от граждан по развитию образования и других сфер жизни города.

Дети Школы Мытищи Учителя Образование
05 февраля 2025, 17:46
Выставка «Лучшие собаки России» с международными экспертами пройдет в Красногорске
Unsplash
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С 15 по 16 февраля в «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет вторая ежегодная выставка собак «Лучшие собаки России / РКФ». Мероприятие организует Московский областной кинологический клуб «Лучшие собаки» при поддержке Российской кинологической федерации.

В этом году на выставке выступят чемпионы - десять лучших собак каждой породы по итогам рейтинга «Топ собака РКФ». Судить соревнования будут эксперты международного уровня. Также запланированы конкурсы для щенков и показательные выступления служебных собак Минобороны, МВД, МЧС, ФТС, ФСИН и Росгвардии.

Выставка открыта для всех желающих. Гости смогут посмотреть соревнования вживую или следить за прямой трансляцией на официальном сайте. На главном ринге выберут лучших представителей пород и главного победителя - «Лучший из лучших».

Красногорск Выставки Собаки
05 февраля 2025, 17:32
Подмосковных производителей пригласили на международную выставку здравоохранения
Медиасток.рф
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Подмосковных производителей пригласили на выставку SIMEM 2025, которая пройдет с 9 по 12 апреля в Алжире. Мероприятие посвящено медицинской технике, здравоохранению, стоматологии, оптике и фармацевтике. Компании смогут представить свою продукцию, узнать о новых технологиях и наладить деловые связи. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

На выставке представят медицинское оборудование, инструменты, мебель, реактивы, материалы и препараты. Среди участников - руководители производств, отделов закупок, фармацевты и другие специалисты отрасли.

Представители Московской области могут принять участие и представить продукцию на коллективном стенде региона при поддержке Фонда ВЭД. Фонд финансирует аренду и оформление стенда, регистрационные сборы, поиск партнеров, а также обеспечивает перевод и техническую поддержку переговоров.

Зарегистрироваться на выставку можно до 14 февраля по ссылке. Представитель Фонда поддержки ВЭД Московской области ответит на все интересующие вопросы по телефону 8 (495) 150-39-41 (добавочный 14) или по электронной почте fsn@exportmo.ru.

Медицина
05 февраля 2025, 17:29
Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на первенстве России по самбо
Всероссийская федерация Самбо
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Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет. Они получили два золота и одну бронзу.

Золотую медаль получил Амин Ермолаев из Королева. Спортсмен одолел соперника из Новосибирска, показав лучший результат в своей весовой категории.

Еще одна награда высшей пробы досталась Дарье Еременко из Королева, одержавшая верх над представительницей Краснодарского края.

Бронзу завоевала Юлия Привалова из Сергиева Посада.

Соревнования проходили с 31 января по 4 февраля в Новосибирске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали более 650 человек.

Спортсмены
05 февраля 2025, 17:23
Более 50 подъездов отремонтируют в Коломне в 2025 году
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В 2024 году в Коломне привели в порядок более 60 подъездов многоквартирных домов. В этом году в округе отремонтируют еще 50 таких объектов.

Так, 23 подъезда в этом году обновят благодаря программе софинансирования из бюджетов муниципалитета и Московской области. К примеру, приведут в порядок входные группы в доме № 8 в Ларцевых Полянах, № 30 на улице Тельмана, № 34 по проспекту Кирова.

Специалисты отремонтируют входные группы, покрасят стены и потолки, заменят окна, двери и почтовые ящики, установят пандусы для маломобильных граждан.

«Всего в прошлом году в городском округе Коломна отремонтировали 47 подъездов за счет внебюджетных средств и 20 в рамках региональной программы», - отметил заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Жители активно участвуют в процессе согласования работ: выбирают цвета и материалы для оформления. Программа «Мой подъезд» работает в Подмосковье с 2016 года. За время ее действия в Коломне и Озерах привели в порядок свыше 2,5 тысячи подъездов.

Коломна Ремонтные работы

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