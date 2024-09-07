Педагога из Можайска Галину Комарову поздравили с 50-летием работы

Педагогический коллектив и учащиеся Порецкой школы поздравили с выходом на пенсию ветерана педагогического труда Галину Комарову. В адрес педагога на торжественной линейке звучали теплые слова и поздравления.

Галина Анатольевна сама закончила Порецкую школу. Учителем она мечтала стать еще с детства, восхищалась профессионализмом своих педагогов. После Галина Комарова работала единственным учителем начальной школы в Бурмакине.

После Галина поступила на физико-математический факультет, начала заочное обучение. Получив диплом учителя физики и математики, Галина пришла работать в Порецкую школу учителем начальных классов.

«Видеть в каждом новом классе широко распахнутые, доверчивые глаза детей - это самое большое счастье в жизни! Все 50 лет работы в начальной школе пролетели для меня, как единый прекрасный миг! Бывшие ученики спустя годы приводили ко мне учиться своих детей, это было так значимо и трогательно! Я самый счастливый человек, потому что всю жизнь отдала любимой работе», - поделилась Галина Комарова.

Галину Комарову не раз отмечали грамотами и благодарностями, в том числе благодарственным письмом председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

«В нашей профессии быть учителем начальных классов очень ответственно и тяжело, но Галина Анатольевна всегда отлично справлялась с этой почетной миссией - стать второй мамой для детей, впервые переступивших школьный порог. Галина Анатольевна по-прежнему полна сил, очень активная, энергичная. Мы с родителями просили ее еще поработать, но уход со школы после 50-летней даты начала работы в ней был личным желанием нашего заслуженного ветерана», - сказала заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ «Созвездие Вента», корпус Поречье, Елена Правич.

У Галины Комаровой двое детей и пятеро внуков. Педагогический коллектив школы пообещал навещать Галину Анатольевну.

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