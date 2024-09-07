07 сентября 2024, 11:47

Педагога из Можайска Галину Комарову поздравили с 50-летием работы

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Учителя начальных классов Порецкой школы Галину Комарову проводили на заслуженный отдых. Галина Анатольевна 50 лет учила местных детей.

Педагогический коллектив и учащиеся Порецкой школы поздравили с выходом на пенсию ветерана педагогического труда Галину Комарову. В адрес педагога на торжественной линейке звучали теплые слова и поздравления.

Галина Анатольевна сама закончила Порецкую школу. Учителем она мечтала стать еще с детства, восхищалась профессионализмом своих педагогов. После Галина Комарова работала единственным учителем начальной школы в Бурмакине.

После Галина поступила на физико-математический факультет, начала заочное обучение. Получив диплом учителя физики и математики, Галина пришла работать в Порецкую школу учителем начальных классов.

«Видеть в каждом новом классе широко распахнутые, доверчивые глаза детей - это самое большое счастье в жизни! Все 50 лет работы в начальной школе пролетели для меня, как единый прекрасный миг! Бывшие ученики спустя годы приводили ко мне учиться своих детей, это было так значимо и трогательно! Я самый счастливый человек, потому что всю жизнь отдала любимой работе», - поделилась Галина Комарова.

Галину Комарову не раз отмечали грамотами и благодарностями, в том числе благодарственным письмом председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

«В нашей профессии быть учителем начальных классов очень ответственно и тяжело, но Галина Анатольевна всегда отлично справлялась с этой почетной миссией - стать второй мамой для детей, впервые переступивших школьный порог. Галина Анатольевна по-прежнему полна сил, очень активная, энергичная. Мы с родителями просили ее еще поработать, но уход со школы после 50-летней даты начала работы в ней был личным желанием нашего заслуженного ветерана», - сказала заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ «Созвездие Вента», корпус Поречье, Елена Правич.

У Галины Комаровой двое детей и пятеро внуков. Педагогический коллектив школы пообещал навещать Галину Анатольевну.

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Школы Учителя Можайск
07 сентября 2024, 10:48
Жителям Раменского напомнили о способах профилактики кожных заболеваний
Медиасток.рф
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Неделя профилактики кожно-венерологических заболеваний завершится завтра в Раменском. Врачи напоминают жителям, как можно защититься от проблем, связанных с болезнями кожи.

Летом особенно важно защищать кожу лица, напоминают врачи Раменской больницы. В Подмосковье ключевыми проблемами в кожно-венерологической сфере являются проблемы с кожей лица.

На состояние кожи влияют возраст, ритм жизни, состояние нервной системы, используемая косметика. При ярком солнце важно пользоваться фотозащитой. Нельзя прибегать к народными методами, чтобы самостоятельно удалить новообразование.

Также специалисты отметили, что состояние кожи сигнализирует врачам-дерматологам о заболеваниях различных органов.

«Кожа - это зеркало внутренних органов. Просто так из ниоткуда кожа не будет страдать, то есть, мы осматриваем пациента, посылаем, если есть хронический какой-то дерматоз сделать УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, биохимический анализ крови берем, и в зависимости от изменений, которые были выявлены при этом, мы направляем к гастроэнтерологу или к терапевту для дальнейшего лечения», - прокомментировала заведующая кожно-венерологическим отделением Раменской больницы Оксана Вишневская.

Врач отметила, что для мониторинга здоровья пациентов нужно регулярно сдавать кровь. А при проблемах - вовремя обращаться к специалистам.

Отметим, что со 2 по 8 сентября в Раменском проходит неделя профилактики кожно-венерологических заболеваний.

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Больницы Врачи Раменское
07 сентября 2024, 10:17
Более 15 тысяч жителей Зарайска прошли медосмотры с начала года
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Профилактические осмотры за восемь месяцев этого года прошли уже около 15 тысяч человек в Зарайске. Накануне свое здоровье проверили сотрудники администрации.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике Зарайской больницы, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, врачи округа выезжают на предприятия и в организации и проводят там профилактические осмотры.

«Диспансеризация - это важный шаг к тому, чтобы вовремя выявить заболевание и на ранней стадии начать лечение. Для этого нужно всего лишь желание, добровольное согласие, полис ОМС и прикрепление к поликлинике. Прошу ответственно относиться к своему здоровью и приглашаю всех жителей пройти медицинский осмотр», - прокомментировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Отметим, что с января в округе профосмотры прошли более 15 тысяч жителей.

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Зарайск Поликлиники Диспансеризация
07 сентября 2024, 09:35
Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Председатель совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов провел встречу с жителями. Горожане обсудили меры социальной поддержки и жилищные вопросы.

На встрече жительница Балашихи попросила помочь с улучшение жилищных условий. Сейчас женщина живет в коммунальной квартире с четырьмя детьми. Другой участник встречи попросил помочь с решением земельно-имущественного вопроса. Оба заявителям получат дополнительные консультации экспертов.

«Мы понимаем, что каждый случай требует индивидуального подхода и внимательного рассмотрения. Важно, чтобы жители знали свои права и могли рассчитывать на поддержку. Мы приложим все усилия, чтобы помочь в решении возникших вопросов, действуя в рамках существующих возможностей и законодательства», - сказал Попов.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

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Балашиха
07 сентября 2024, 09:25
Рейд по безопасности на железной дороге провели в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Сотрудники администрации городского округа Балашиха, РЖД и административно-пассажирской инспекции провели совместный рейд в Балашихе. Они напомнили правила безопасности на железной дороге пассажирам станции Ольгино.

Специалисты провели беседы с жителями и напомнили, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии поезда. При приближении к железной дороге нужно снимать капюшон и наушники. Нельзя прыгать с платформы, залазить под вагоны и оставлять детей без присмотра.

В конце всем пассажирам раздали информационные брошюры с правилами поведения на железнодорожной станции.

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Балашиха

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