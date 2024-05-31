Педагога из Истры номинировали на премию губернатора «Лучший по профессии»

Начинала Александра Сергеевна с помощника воспитателя, сейчас она заместитель директора по учебно-методической работе Павловского детского садика. В ее обязанности входит закупка инвентаря, проверка групп, питания, а также самих воспитанников. Александра Шамсутдинова рассказала, почему решила подать заявку на участие в конкурсе.

«У меня достаточно обширный опыт работы и много всего интересного, что у нас есть, что мы можем показать и с педагогами, и с детьми. Мы очень много достигли за время работы сад и ему уже более 50 лет. Хотелось этим поделиться со всеми», - поделилась Александра Сергеевна.

Стаж Александры Шамсутдиновой более 25 лет. У нее в семье почти все работают педагогами, поэтому с выбором профессии она долго не тянула. Итоги конкурса подведут в первой половине июня.

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