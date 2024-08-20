Педагог Виктория Коровина из Химок получила жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Виктория Коровина работает в образовании более 15 лет. Стать педагогом девушка мечтала с самого детства. Еще тогда тренировалась на куклах.

«Любимым предметом у меня была литература. Сейчас мне особенно интересно суметь увлечь ей моих учеников. Культурные интервалы между поколениями стали особенно заметны в последнее время. Каждые последующие классы отличаются друг от друга. Мне нравится изучать изменения, находить подход к ребятам, служить своеобразным связующим звеном», - делится педагог школы № 30 Химок Виктория Коровина.

Виктория Коровина - победительница муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2023 году. Директор школы № 30 предложила перспективному специалисту подать документы для улучшения условия проживания с помощью региональной меры поддержки.

«Директор рассказала мне о программе, поддержала, убедила, что все получится. Я достаточно быстро собрала нужные справки. Все оказалось вполне осуществимо. Квартиру я купила сразу, как только получила сертификат. Это шикарная „двушка“ с двумя террасами. Жилым комплексом на берегу Клязьмы я любовалась давно и теперь буду там жить», - говорит Виктория Коровина.

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