Педагог Сергей Пинчуков из Лобни выиграл на всероссийском конкурсе лучших практик наставничества

Сергей Пинчуков работает преподавателем специальных дисциплин в структурном подразделении № 7 колледжа «Подмосковье» в Лобне. Также он является заведующим мастерской учебно-тренировочного терминала «Аэропорт Шереметьево».

Сергей на конкурсе представил презентацию о практике реверсивного наставничества. По этой методике работающие по специальности студенты помогают преподавателям проводить занятия, основываясь на своем профессиональном опыте. Таким образом происходит обмен практическими знаниями между педагогами и студентами.

Эту практику внедрили в колледже в рамках проекта «Верный курс» по подготовке специалистов для аэропорта «Шереметьево». Сегодня там работает около 300 студентов колледжа, около 80 из которых - наставники.

«Победа в конкурсе для меня - итог большой коллективной работы. Спасибо за высокую оценку моей работы, а ребятам - за то, что каждый день мы помогаем друг другу расти и развиваться в профессии», - сказал Сергей Пинчуков.

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