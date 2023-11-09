Педагог-психолог Дарья Федорова дала рекомендации по проверке домашнего задания у детей

По словам Дарьи Федоровой, родителям следует сначала отдохнуть после работы, а затем уже помогать ребенку с домашним заданием. Нельзя кричать на школьника и нервничать - так он ничего не поймет. Лучше сделать физическое упражнение, чтобы «выпустить пар».

Начинать следует с простого предмета, постепенно переходя к более сложному. Домашнее задание рекомендуется выполнять циклами по 15-20 минут на один предмет, чередуя их с пятиминутными перерывами. При этом важно чередовать письменные задания с устными. Такой режим приведет и родителя, и ребенка к спокойствию.

Нельзя выполнять задания за школьника - лучше предоставить ему возможность сделать их самому, а затем проверить и исправить ошибки. Это развивает самостоятельность, которая крайне важна для ребенка.

Психолог рекомендует обязательно хвалить и мотивировать ребенка, не сравнивая его с другими детьми. Даже небольшие успехи стоит отмечать похвалой и поощрением. Это повысит мотивацию школьника к качественному выполнению домашних заданий и учебе в целом.

Главное - ставить на первое место не оценки ребенка, а эмоциональную близость и доверие в отношениях с ним. Школа закончится, а отношения с детьми останутся.