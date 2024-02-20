Педагог Ольга Кашковская из Лобни стала финалисткой конкурса «Учитель-дефектолог России»

Читайте нас в:

Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, а также поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса.

В Лобне уделяется особое внимание развитию сферы образования. В данный момент в микрорайоне Катюшки строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».