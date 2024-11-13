13 ноября 2024, 18:06

Педагог из Воскресенска рассказал о работе с детьми и выборе профессии

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Юлия Скриндица, преподаватель русского языка и литературы, уже три года работает в гимназии Воскресенска. За это время она укрепила свои профессиональные навыки и обрела уверенность в выборе профессии.

Юлия с детства мечтала стать учителем, вдохновляясь уроками литературы, где могла не только читать, но и обсуждать произведения с одноклассниками. Она решила посвятить свою жизнь педагогике и сегодня считает, что сделала правильный выбор. Юлия старается создать на уроках комфортную атмосферу, в которой каждый ученик может выражать свои мысли и чувствовать себя услышанным. Небольшая разница в возрасте помогает ей найти общий язык с детьми, и это способствует доверительным отношениям.

В своей работе Юлия активно применяет современные технологии, делая уроки более интерактивными и увлекательными. Мультимедийные материалы помогают ученикам глубже понять литературу и визуализировать образы произведений, делая их ближе и понятнее для детей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Учителя Работа
13 ноября 2024, 19:06
Юные спортсмены из Лобни взяли бронзу на турнире по боевому самбо
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Подмосковье прошел семинар-практикум по физической подготовке для мальчиков девяти — двенадцати лет. Спортсмены из Лобни достойно выступили, заняв призовые места.

На турнире ребята из спортивной школы «Академия спорта» под руководством тренера Кирилла Димитрова завоевали бронзовые медали. Милан Сырбу в весовой категории тридцать четыре килограмма и Михаил Сиверсов в категории сорок шесть килограммов показали отличные результаты, проявив свои таланты.

Лобня активно поддерживает спортивные секции: здесь действуют восемнадцать бюджетных направлений, среди которых популярны футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование и другие виды спорта. Городская инфраструктура для спорта также развивается - сейчас строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
13 ноября 2024, 19:06
Готовность реконструируемых парка Победы и стелы в Пущине достигла 99%
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В Пущине завершается благоустройство парка Победы и стелы, которая посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Совсем скоро территорию полностью подготовят к сдаче.

Рабочие уже обновили инженерные сети, уложили плитку и асфальт, озеленили территорию, установили светильники и камеры видеонаблюдения. Им предстоит установить часть урн, лавочек и ограждения, подключить газоснабжение Вечного огня к общей магистрали.

Реконструкция идет по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетов Московской области и муниципалитета.

Работы уже завершают и на смотровой площадке. Здесь уложили плитку и установили новое освещение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
13 ноября 2024, 18:33
Подмосковные компании поучаствовали в деловой выставке на Ближнем Востоке
Фонд ВЭД МО
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Подмосковные компании приняли участие в 34-й международной строительной выставке в Эр-Рияде. Организовал мероприятие Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион представили шесть компаний на коллективном стенде.

Среди них производитель систем защиты от протечек воды из Мытищ, производитель термообработанных фасадных и террасных досок из Луховиц и другие.

Подмосковные предприниматели провели более тридцати встреч с потенциальными партнерами в рамках деловой выставки.

Кроме того, на полях форума участники обсудили двустороннее сотрудничество между саудовскими и подмосковными компаниями.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности профинансировал аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, установку коллективного регионального стенда, а также помог найти и подобрать потенциальных иностранных покупателей и организовал техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Инвестиции Выставки Мытищи Переговоры Ближний Восток
13 ноября 2024, 18:32
Более 20 новых табличек о запрете выхода на лед установили в Истре
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Таблички «Выход на лед запрещен» установили сотрудники муниципальной службы содержания территорий вблизи водоемов. Обновили 25 плакатов по всему округу.

Информационные щиты устанавливают на берегах как искусственных, так и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Зимние предостерегающие знаки ежегодно появляются до того, как на поверхности воды образуется тонкий слой льда. Уже сделали более 20 табличек в населенных пунктах: поселок Снегири, село Рождествено, деревня Ленино, деревня Садки, деревня Дедово-Талызино, в городе Дедовск и других.

На всех табличках указан единый телефон службы спасения «112», чтобы в случае чрезвычайной ситуации жители могли обратиться за помощью. В планах у коммунальных служб установить еще 11 табличек «Выход на лед запрещен».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Водоемы

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