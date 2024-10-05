05 октября 2024, 22:06

Педагог из Солнечногорске стал призером всероссийского конкурса «Мастер года»

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Преподаватель Светослав Масанин из Солнечногорска стал призером всероссийского конкурса «Мастер года» среди работников среднего профессионального образования. Он вошел в десятку лучших участников. Финальный этап состоялся в Тюмени в рамках Большой учительской недели.

Светослав Масанин преподает сестринское дело в «Колледже „Подмосковье“». Он успешно завершил испытания «Конкурс образовательных кейсов» и «Открытый урок», представив урок на тему «Предхирургическая обработка раны». В ходе своего выступления преподаватель рассказал о правилах ухода за ранеными в экстремальных условиях, использовании виртуальной реальности в хирургии и оказании первой помощи в условиях дымовой завесы.

«Наш регион богат своими талантами в разных сферах деятельности. Победа в конкурсе такого масштаба снова доказала профессионализм и мастерство наших педагогов. Поздравляю Светослава с таким высоким результатом», - отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Первое медицинское образование Светослав получил в Московском медицинском колледже № 8. После срочной службы в армии он продолжил службу по контракту, работая санитарным инструктором и обучая офицеров и солдат основам медицинских знаний. Сейчас он не только преподает в «Колледже „Подмосковье“», но и учится в магистратуре Сибирского государственного медицинского университета по специальности «Управление здравоохранением». В конкурсе «Мастер года» он впервые принял участие в 2021 году.

Светослав отмечает, что ему нравится делиться знаниями и опытом, накопленными за годы практической работы, а также передавать студентам новые инновации, внедряемые в медицину.

Конкурс «Мастер года» организовали Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Он объединил преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей из 89 субъектов страны, включая новые регионы. В этом году в конкурсе приняли участие 6228 человек.

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Солнечногорск Медицина конкурсы
05 октября 2024, 22:07
Спортсмен из Химок стал чемпионом России среди всадников на молодых лошадях
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Воспитанник спортивной школы «Пони-спорт „Планерная“» из Химок Герман Сердечнов занял первое место на чемпионате России среди всадников на молодых лошадях. Парень стал лучшим в возрастной категории старше 16 лет.

Соревнования провели в конноспортивном комплексе «Maxima Park». Герман Сердечнов показал лучший результат на лошади по кличке Кордетто в трех видах программы: манежная езда, кросс и конкур. Спортсмена наградили золотой медалью, дипломом, а Кордетто получила розетку.

Отметим, что школу по конному спорту в Химках открыли в 2005 году. Она расположена на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Зимой здесь проходят занятия в крытом манеже, а летом - на открытых площадках центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки
05 октября 2024, 21:52
Учитель музыки из Солнечногорска стал победителем премии Президента России
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Преподаватель Солнечногорской детской школы искусств Ираида Соловьева победила в общероссийском конкурсе преподавателей детских школ искусств, училищ и вузов. Участниками стали 554 кандидата из разных регионов страны.

Итоги конкурса подвели в Министерстве культуры Российской Федерации в Международный день музыки. Премии лучшим преподавателям учреждены указом президента России в 2022 году. В этом году в конкурсе участвовали 554 кандидата, в числе которых 150 педагогов из 49 регионов страны стали победителями.

Комиссия Министерства культуры России оценивала участников по различным критериям, включая авторские подходы в образовательном процессе, достижения учеников и участие в творческих мероприятиях.

«От всей души поздравляю прекрасного во всех смыслах, талантливого человека и педагога Ираиду Соловьеву с абсолютно заслуженной победой. К слову, она стала в этом году единственным представителем Московской области, удостоившимся этой престижной награды», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ираида Соловьева окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова, она преподаватель хоровых дисциплин и классического вокала высшей квалификации. Педагог руководит вокальными ансамблями «Ирис» и «Святки». Ее воспитанники - лауреаты и дипломанты множества всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей. Они принимали участие в благотворительных концертах, в том числе в поддержку бойцов специальной военной операции и военнослужащих, проходящих реабилитацию в санаториях.

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Солнечногорск Музыка конкурсы
05 октября 2024, 21:30
Поселок для врачей в богородском Обухове построят до конца года
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В Богородском округе продолжается реализация проекта губернатора «Поселки для врачей». Первый в регионе поселок в Обухове готов на 95%.

В поселок для врачей переедут как уже работающие медики, так и новые специалисты, которые пополнят штат медучреждений Богородского округа. Работы по строительству стартовали два года назад.

Всего 185 медспециалистов получат землю в этом поселке. Каждому врачу предоставят по восемь - десять соток в безвозмездное пользование. Сейчас здесь монтируют системы водоснабжения и газоснабжения. Также строители благоустраивают детские площадки и прилегающие территории.

«Контрактом предусмотрено до конца года завершить работы, мы будем идти с опережением. Сейчас уже находимся на стадии завершения - 95% готовность», - сказал первый заместитель генерального директора подрядной организации максим Трегубов.

Расположение поселка очень удобное. Рядом не только место работы, но и школы и детские сады, есть прямой выезд на Горьковское шоссе.

«Мы предусмотрим и обязательно сделаем разворотную площадку для автобуса, который отвозил бы детей в учебные учреждения», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Масштабный социальный проект «Поселки для врачей» - это инициатива губернатора Андрея Воробьева. Кроме Богородского округа его реализуют в Сергиевом Посаде, Домодедове и Ступине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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Врачи Богородский
05 октября 2024, 21:17
Школьники из Ногинска стали участниками всероссийской технической контрольной
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Ученики из Ногинска стали участниками Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». Очный формат прошел на базе Центра образования № 1 и собрал более 100 участников.

Перед выполнением заданий контрольной школьники погрузились в мир цифровых технологий и виртуальной реальности. В 3D-пространстве ученики смогли увидеть солнечную систему, проследить за путешествием фотона через время и разум.

Контрольная работа проходит в двух форматах - очном и дистанционном. Ребята могут решать задания в удобное для них время до 5 октября. Любители точных наук старше 14 лет проверят свои знания по физике, математике, астрономии, информатике и биологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Богородский Технологии Образование Наука

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