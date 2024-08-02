Педагог из Котельников вошла в число 100 лучших учителей Московской области

Бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощью с применением сложных или уникальных методов лечения могут получить жители Подмосковья. За полгода регион оплатил свыше 21 тысячи таких операций.

«Для лечения некоторых заболеваний необходимо применение сложных или даже уникальных методов лечения, и у наших жителей есть возможность ими воспользоваться. В этом году на оплату высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области предусмотрено свыше 8,7 миллиарда рублей. За первое полугодие оплачено уже свыше 21 тысячи таких случаев на общую сумму порядка 4,6 миллиарда рублей», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить высокотехнологичную помощь можно в госпиталях и больницах Подмосковья. Здесь есть необходимое оборудование, которое постоянно обновляется, опытные врачи. Получить сложное лечение бесплатно можно при наличии показаний.

Если нужный вид помощи не включен в базовую программу ОМС, то направление передают в Министерство здравоохранения Московской области. Пациент также вправе самостоятельно подать документы. Это можно сделать в подмосковных МФЦ или с использованием портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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