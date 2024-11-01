Педагог из Коломны стала финалистом конкурса для гидов-экскурсоводов

Конкурс «Проводники смыслов» направлен на профессиональное развитие гидов и экскурсоводов. Участники работали над экскурсионными картами и соревновались в пяти номинациях. Из ста участников полуфинала в финал прошли лишь двадцать пять. Заключительные испытания запланированы на декабрь в образовательном центре «Сенеж», который является частью президентской платформы «Россия - страна возможностей».

В финале будут определены победители в различных номинациях, а четыреста лучших экскурсионных карт войдут в туристические маршруты для молодежи от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Конкурс уже объединил двенадцать тысяч участников, включая гидов, педагогов и студентов, и способствует продвижению туристического потенциала российских регионов.

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